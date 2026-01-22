Las mejores y las peores aerolíneas de Estados Unidos en el 2025, según el WSJ

En un año que los ejecutivos del sector compararon con recibir el impacto de “múltiples asteroides”, la clasificación anual de The Wall Street Journal sobre las mejores y peores aerolíneas de Estados Unidos en 2025 presenta un vuelco histórico en la jerarquía de la aviación comercial.

Tras cuatro años de dominio ininterrumpido por parte del mismo líder, el nuevo análisis de métricas operativas —que abarca desde la puntualidad hasta el manejo de equipaje— corona a un nuevo vencedor que ha logrado revertir su fortuna tras crisis pasadas.

Mientras tanto, en el extremo opuesto, la lucha por evitar el sótano del ranking expone graves deficiencias en la fiabilidad de dos grandes transportistas, demostrando que lo que separó a los ganadores de los perdedores este año fue, fundamentalmente, su capacidad de respuesta ante el caos.

El análisis, que evalúa a las nueve principales aerolíneas de EE. UU. mediante métricas operativas equitativamente ponderadas, reveló un escenario competitivo donde la gestión de crisis y la fiabilidad operativa marcaron la diferencia entre ganadores y perdedores.

El resurgimiento de Southwest

Southwest ganó por un amplio margen tras haber terminado en segundo lugar, en un final de fotografía, en el ranking de 2024.

El director de operaciones de la aerolínea, Andrew Watterson, atribuyó el éxito a la inversión de miles de millones de dólares en sus operaciones tras el colapso operativo sufrido durante las fiestas de finales de 2022 y principios de 2023.

Las claves de su victoria incluyeron:

Menos quejas y retrasos en pista: La aerolínea con sede en Dallas registró la menor cantidad de quejas de clientes y retrasos en pista.

La aerolínea con sede en Dallas registró la menor cantidad de quejas de clientes y retrasos en pista. Fiabilidad en itinerarios: Obtuvo el segundo mejor lugar en llegadas a tiempo y tasa de cancelaciones. Su tasa de cancelación fue de solo el 0,84%, manteniéndose por debajo del 1%.

Obtuvo el segundo mejor lugar en llegadas a tiempo y tasa de cancelaciones. Su tasa de cancelación fue de solo el 0,84%, manteniéndose por debajo del 1%. Desafíos internos: Este desempeño se logró a pesar de recortes del 15% en su fuerza laboral corporativa y cambios radicales como la introducción de cobros por equipaje documentado y vuelos nocturnos (red-eye).

La clasificación anual de The Wall Street Journal sobre las mejores y peores aerolíneas de Estados Unidos en 2025 presenta un vuelco histórico en la jerarquía de la aviación comercial. (JOHANNES EISELE/AFP)

El podio y la caída de Delta

La aerolínea de bajo costo Allegiant sorprendió al quedarse con el segundo lugar, brillando particularmente por tener la tasa de cancelación más baja de la industria (0,55%), el menor número de equipaje mal manejado y la menor cantidad de denegaciones de embarque involuntarias. Sin embargo, Allegiant mostró debilidades en puntualidad y retrasos extremos, justificando que retrasar vuelos le ayuda a evitar cancelaciones que dejarían varados a los pasajeros debido a la falta de frecuencia diaria en sus rutas.

Por su parte, Delta cayó al tercer lugar. Aunque se mantuvo líder en llegadas a tiempo (con un 79,1%), su descenso general se debió a un aumento en cancelaciones, retrasos en pista y quejas ante el Departamento de Transporte. Los datos reflejaron el impacto de su colapso operativo en el verano de 2024 tras el fallo tecnológico de CrowdStrike, lo que provocó un aumento de quejas en julio y agosto.

El sótano del ranking: American y Frontier

En la parte inferior de la tabla, American Airlines y Frontier Airlines empataron en el último lugar.

American Airlines: Tuvo un año particularmente difícil, con la peor tasa de cancelaciones del ranking, la cual subió del 1,37% en 2024 al 2,2% en 2025. Su mejor desempeño en cualquier categoría fue un mediocre sexto lugar en retrasos extremos. La aerolínea citó el clima y otras interrupciones externas como factores parciales de su bajo rendimiento.

Tuvo un año particularmente difícil, con la peor tasa de cancelaciones del ranking, la cual subió del 1,37% en 2024 al 2,2% en 2025. Su mejor desempeño en cualquier categoría fue un mediocre sexto lugar en retrasos extremos. La aerolínea citó el clima y otras interrupciones externas como factores parciales de su bajo rendimiento. Frontier: Regresó al último lugar, posicionándose al fondo en cuatro de las siete categorías evaluadas. La aerolínea enfrentó problemas corporativos serios, incluyendo el rechazo de su oferta por Spirit Airlines y el reemplazo repentino de su director ejecutivo.

Otros movimientos notables

Spirit Airlines fue nombrada la aerolínea con mayor mejora, escalando del octavo al quinto lugar a pesar de haberse declarado en bancarrota por segunda vez y estar luchando por su supervivencia. Su tasa de cancelaciones mejoró drásticamente, bajando del 1,88% al 1,42%.

En contraste, United Airlines (sexto lugar general) tuvo el peor desempeño en manejo de equipaje, con una tasa de 7,07 maletas mal manejadas por cada 1.000, muy por encima del promedio de la industria de 5,11.

Panorama general de la industria

El informe del WSJ señala que, en general, el desempeño de las aerolíneas se mantuvo estable en comparación con el año anterior, sin mejoras ni declives bruscos. No obstante, la puntualidad sigue siendo una asignatura pendiente: ninguna aerolínea superó el umbral del 80% de llegadas a tiempo, y el promedio de la industria bajó ligeramente al 76,45%.

Metodología: El ranking se basó en datos de Anuvu y el Departamento de Transporte, evaluando llegadas a tiempo, cancelaciones, retrasos extremos, manejo de equipaje, retrasos en pista, denegaciones de embarque involuntarias y quejas.