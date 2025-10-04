Estilo de vida

¿Le gusta el arte? Aquí podrá conocer a 22 artistas independientes

Entre los participantes de la Expocasa 2025, que se desarrollará del 16 al 19 de octubre con entrada gratuita, se sorteará un terreno y un cuadraciclo

Por Marcia Solano Miller

Expocasa 2025 trae un espacio para quienes disfrutan del contacto con el arte y sus creadores por medio de InspirArte.








