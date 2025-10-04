¿Le gusta el arte? Aquí podrá conocer a 22 artistas independientes

Expocasa 2025 trae un espacio para quienes disfrutan del contacto con el arte y sus creadores por medio de InspirArte.

La feria de la plataforma líder del sector inmobiliario desde hace casi dos décadas se llevará a cabo del 16 al 19 de octubre en Parque Viva, en la Guácima de Alajuela. La entrada es gratuita y el parqueo tiene un valor de ¢5.000 con quickpass.

Esta experiencia ofrecerá a los visitantes la oportunidad de conocer personalmente a los artistas, conversar sobre sus procesos creativos y descubrir las historias detrás de cada obra.

Entre los participantes destacan figuras con reconocimiento nacional e internacional, como Leda Astorga, ganadora del Premio Nacional de Escultura Aquileo J. Echeverría, y Juan Manuel Hernández Fallas, galardonado recientemente en Argentina con el Premio Internacional Iberoamericano Nevado de Oro por su trayectoria en favor de la paz y el medio ambiente.

LEA MÁS: Si lo suyo es la jardinería y la vida al aire libre, Expocasa 2025 tiene un espacio especial para usted

Bogarte Galería será una de las participantes en Expocasa 2025. (Cortesía)

Según Manrique Segura Selva, coordinador de ExpoCasa, la inclusión de InspirARTE en la propuesta del evento tiene por objetivo conectar con un público que busca experiencias más allá de la compra de una pieza artística.

“De esta forma ampliamos la propuesta al conectar con un público que busca experiencias más allá de la compra, valora la creatividad, originalidad y que desea llevar a su hogar un toque de arte, autenticidad y cultura nacional” comentó.

Además de las obras de los artistas independientes, el público podrá explorar colecciones de siete de las galerías más reconocidas del país para apreciar las tendencias y propuestas representativas del panorama artístico costarricense. Algunas de ellas son Artflow y Bogarte Galería.

Al igual que el año pasado, en esta edición se sorteará un terreno de 1.000 metros cuadrados en el Residencial Avancarie ubicado en Colorado de Abangares, Guanacaste, a tan solo 20 minutos de la playa.

Además, durante los días de feria se sorteará un cuadraciclo Honda TRX250TE, para el mismo ganador.

Entre otras actividades, las entidades financieras presentes en la ExpoCasa ofrecerán condiciones crediticias especiales que solo estarán disponibles durante los cuatro días que dure el evento.

Para más información, puede visitar el sitio webexpocasa.co.cr, escribir a los correos ventasexpocasa@nacion.com e infoexpocasa@nacion.com, o al WhatsApp6050-2728.