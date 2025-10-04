Si lo suyo es la jardinería y la vida al aire libre, Expocasa 2025 tiene un espacio especial para usted

La feria ExpoCasa 2025 incluirá este año un componente nuevo enfocado en la sostenibilidad y el bienestar en el hogar: ExpoJardinería.

Se trata de un espacio diseñado para las personas interesadas en la jardinería, el paisajismo y la vida al aire libre, que busca responder a la creciente tendencia de incorporar la naturaleza dentro de los entornos domésticos.

Con esta integración se pretende que los visitantes tengan la experiencia de conocer productos, servicios y propuestas relacionadas con la transformación de patios, balcones, terrazas y jardines en espacios más verdes y funcionales.

LEA MÁS: Expocasa 2025: gane un terreno con vista al mar y un cuadraciclo mientras busca su nuevo hogar

Además, reúne a marcas especializadas en jardinería, decoración natural y estilo de vida al aire libre; las presenta como una vitrina de tendencias, innovación y diseño ecológico.

Entre las áreas temáticas se incluirán soluciones para paisajismo y diseño de jardines, plantas ornamentales y exóticas, huertas urbanas, mobiliario exterior, decoración natural y alternativas sostenibles para espacios pequeños.

La entrada a la Expocasa 2025 es gratuita y el parqueo tiene un valor de ¢5.000 con quickpass. (Jorge Navarro)

De igual manera, se presentarán opciones de vehículos de trabajo y carga flexible para labores agrícolas o de mantenimiento, ampliando así el alcance del evento más allá del público aficionado al diseño interior.

“Con ExpoJardinería buscamos ampliar la experiencia de ExpoCasa más allá del sector inmobiliario, financiero y de decoración, acercando al público a las últimas propuestas para hacer del hogar un lugar donde el diseño y la naturaleza convivan en armonía” aseguró Manrique Segura Selva, coordinador de Expocasa.

El interés por la jardinería doméstica y el paisajismo está lejos de desaparecer, especialmente después de la pandemia cuando muchas familias optaron por reconvertir sus espacios exteriores en zonas de descanso y recreación por medio de patios, balcones y jardines.

La feria, que se colocó como la plataforma líder del sector inmobiliario desde hace casi dos décadas, se llevará a cabo del 16 al 19 de octubre en Parque Viva, en la Guácima de Alajuela; su entrada es gratuita y el parqueo tiene un valor de ¢5.000 con quickpass.

LEA MÁS: Expocasa 2025

Al igual que en la edición anterior, este año los asistentes podrán participar en el sorteo de un terreno de 1.000 metros cuadrados en el Residencial Avancari, situado en Colorado de Abangares de Guanacaste a unos 20 minutos de la costa.

La rifa también incluye un cuadraciclo Honda TRX250TE, que será entregado al mismo ganador del terreno como parte de los incentivos que acompañarán las actividades.

Para más información, puede visitar el sitio web expocasa.co.cr, escribir a los correos ventasexpocasa@nacion.com e infoexpocasa@nacion.com, o al WhatsApp6050-2728.