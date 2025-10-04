Estilo de vida

Si lo suyo es la jardinería y la vida al aire libre, Expocasa 2025 tiene un espacio especial para usted

El evento se realizará del 16 al 19 de octubre en Parque Viva e incluirá un espacio destinado a la jardinería y propuestas paisajistas

Por Marcia Solano Miller

La feria ExpoCasa 2025 incluirá este año un componente nuevo enfocado en la sostenibilidad y el bienestar en el hogar: ExpoJardinería.








