Lujo frente al Arenal: esto ofrecen los Airbnb más caros de La Fortuna

La Fortuna de San Carlos, en las faldas del imponente Volcán Arenal, es un destino que promete aventura, naturaleza y, para aquellos que buscan un extra de confort, estancias de lujo.
Para quienes están planeando su próximo viaje de vacaciones, elegir un hospedaje adecuado constituye el primer paso para una experiencia inolvidable. Es ahí cuando plataformas como Airbnb resultan de gran utilidad por sus variadas opciones.
Si piensa aprovechar el fin de semana largo de inicios de diciembre para pasear por las cercanías del volcán Arenal, le presentamos una lista con las características y beneficios de los cinco alojamientos de mayor precio en La Fortuna de San Carlos.
Este artículo está basado en la búsqueda de los alojamientos disponibles por tres noches, del 28 de noviembre al 1.° de diciembre (el último fin de semana largo del año), para dos adultos.
La lista está ordenada del valor más alto al más bajo, independientemente de su capacidad o calificación en la plataforma, según la búsqueda realizada el 22 de agosto.
1. Casa Shamrock
- Precio: ¢1,566,263 por 3 noches
- Capacidad: 10 huéspedes 5 habitaciones, 5 camas, 4 baños
- Descripción: “Casa frente al lago ubicada dentro de 1.090 acres de impresionante belleza natural, donde las impresionantes vistas a la montaña y al agua te reciben desde tu patio privado”.
- Beneficios:
- Acceso al lago
- Cocina
- TV, Wifi, zona de trabajo
- Estacionamiento gratuito
- Jacuzzi privado
- Se permiten mascotas
- Lavadora, secadora
- Detector de humo, detector de monóxido de carbono
2. Villa Bauma
- Precio: ¢1.510.379 por 3 noches
- Capacidad: 6 huéspedes, 3 habitaciones, 3 camas, 2 baños
- Descripción: “Proyecto que cuenta con 2 villas y 6 lofts. Cada Villa cuenta con diversos espacios para tu disfrute, desde tu amplia sala y cocina hasta la terraza con piscina privada, rodeada de naturaleza y con vista al exuberante volcán Arenal”.
Beneficios:
- Cocina
- TV, Wifi, zona de trabajo
- Estacionamiento gratuito en las instalaciones
- Piscina privada
- Lavadora y secadora
- Agua caliente, aire acondicionado, ventiladores
3. Hospedaje Arenal Valhalla
- Precio: ¢1.391.437 por 3 noches
- Capacidad: 7 huéspedes, 2 habitaciones, 3 camas, 2 baños
- Descripción: “Alojamiento único y tranquilo, lugar silencioso en residencial privado, es seguro y cerca de todas las comodidades, rodeado de naturaleza, vista al volcán arenal, a 5km del centro de La Fortuna”.
Beneficios:
- Wifi
- Estacionamiento gratuito
- Piscina al aire libre privada
- Se permiten mascotas
- Televisor con Fire TV,
- Parque infantil, juegos de tamaño real, juegos de mesa
- Lavadora
- Agua caliente, ducha exterior,
- Aire acondicionado, ventiladores
- Patio trasero privado, parrilla, lugar para fogata, zona de comida al aire libre
- Cámaras de seguridad en la parte exterior
4. Casa Stella
- Precio: ¢1.283.036 por 3 noches
- Capacidad: 12 huéspedes, 4 habitaciones, 7 camas, 2 baños
- Descripción: ”Un oasis privado para hasta 12 huéspedes con impresionantes vistas del volcán Arenal. Una casa completa con 4 dormitorios (3 interiores, 1 separado), una refrescante piscina privada, pista deportiva, zona de aparcamiento y exuberantes alrededores selváticos".
Beneficios:
- Vista a las montañas
- TV con Netflix, Wifi, zona de trabajo
- Estacionamiento gratuito
- Piscina al aire libre privada, terraza
- Cámaras de seguridad en la parte exterior
- Lavadora, secadora
- Aire acondicionado
- Cocina exterior, parrilla, zona de comida al aire libre, lugar para fogata
- Se permiten mascotas
5. Casa Calma Arenal
- Precio: ¢1.277.068 por 3 noches
- Capacidad: 8 huéspedes, 3 habitaciones, 4 camas y 3 baños
- Descripción: “Refugio de lujo en el corazón de La Fortuna, ofreciendo tranquilidad y elegancia en medio de la naturaleza. Se encuentra rodeado de exuberantes jardines tropicales, plantas de colección y vegetación autóctona; creando un ambiente íntimo y refrescante, donde la paz y la privacidad se funden con el paisaje natural”.
Beneficios:
- Cocina
- TV, Wifi, Zona de trabajo, libros, juegos de mesa
- Estacionamiento gratuito
- Jacuzzi
- Aire acondicionado, ventilador
- Patio trasero, zona de comida al aire libre
- Cámaras de seguridad en la parte exterior
- Detector de humo, extintor, detector de monóxido de carbono