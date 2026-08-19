Estilo de vida

Moderna y Merck anuncian resultados positivos de una vacuna contra el cáncer de piel

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Por AFP

Los laboratorios farmacéuticos estadounidenses Merck y Moderna anunciaron este miércoles resultados positivos en la última fase de los ensayos clínicos de su tratamiento experimental con ARN mensajero contra el cáncer de piel, dirigido a pacientes con melanoma avanzado.








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