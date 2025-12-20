¿Navilovers? El boom de las películas navideñas en ‘streaming’ mueve cientos de millones

¿Es usted de los “navilovers” que aprovecha las frías noches de esta época para prepararse un chocolate caliente y acurrucarse en cama a ver películas navideñas? Pues no está solo.

El consumo de películas navideñas en plataformas de streaming se disparó desde el 2019 y se ha convertido en un negocio clave del cuarto trimestre de cada año para Netflix, Disney+, Prime Video, Max y otros servicios, con picos de demanda cada vez más altos entre noviembre y el 25 de diciembre.

Este género ha pasado de ser un complemento de programación a convertirse en un activo recurrente que genera ingresos significativos cada fin de año y que, además, abre una ventana para que la producción regional —incluida la costarricense— se suba a un tren que combina nostalgia, datos y negocio.

Este crecimiento no es solo un fenómeno de nostalgia estacional, sino una estrategia de negocio medida en millones de dólares y horas de reproducción, donde el “cine de confort” se posiciona como un activo recurrente que retiene suscriptores cuando otras categorías de contenido se estancan.

La radiografía de este boom revela una evolución fascinante: de ser un complemento de programación en la televisión lineal, el cine navideño migró al video bajo demanda (VOD) transformando la temporada decembrina en una verdadera “zafra” para los gigantes del streaming.

Si bien las cifras de demanda más robustas se concentran en Brasil y México, economías como la costarricense muestran un interés activo y creciente, evidenciado por la recurrente aparición de estos títulos en los Top 10 locales de las plataformas.

'La leyenda de Klaus', primera película original animada de Netflix. (Netflix para La Nación)

Boom del cine navideño en streaming desde 2019

La gran inflexión llegó con la pandemia: en el 2020 y 2021 el público migró masivamente del cine y la TV tradicional al streaming, y las películas navideñas se consolidaron como contenido de “confort” para ver en casa.

Estudios de demanda muestran que —desde el 2019— el pico de visitas de cine navideño en plataformas empieza a subir a comienzos de noviembre, alcanza su máximo entre la segunda semana de diciembre y Navidad, y se desploma en enero, con niveles muy bajos el resto del año.

Parrot Analytics calcula que los ingresos atribuibles a películas navideñas en los grandes streamers pasaron de unos $90 millones, en el cuarto trimestre del 2021, a $121 millones en el 2022, y $132 millones, en el 2023, lo que refleja un crecimiento sostenido y rentable del género.

La estrategia de Netflix y competidores ha sido inundar el calendario con estrenos navideños originales y, en paralelo, asegurarse los derechos de clásicos que generan visionados año tras año.

Informes de análisis de ROI apuntan a que Netflix llega a estrenar varias decenas de títulos navideños por temporada, escalonados entre principios de noviembre y Navidad, para mantener la atención de los usuarios y reducir la cancelación de suscripciones.

Los datos muestran que buena parte de los ingresos vienen del largo recorrido de unos pocos títulos: clásicos como Elf, Mi pobre angelito, El Grinch o Duro de matar siguen entre las películas navideñas más demandadas cada año, y son los verdaderos “activos” que sostienen el negocio navideño en streaming.

A esto se suma la irrupción de cintas más recientes de tono de acción, terror navideño o animación digital, que están ganando peso dentro del mix, sin desbancar al cine familiar tradicional.

Mi pobre angelito se ha convertido en uno de los clásicos más reproducidos en las plataformas de streaming durante fin de año. (Archivo EF)

Tendencias de consumo: más meses, más pantallas

Desde el 2019 no solo crece el volumen de consumo, sino también la duración de la “temporada navideña” en streaming. Parrot Analytics documenta que en el 2022 la demanda media de películas navideñas en Estados Unidos aumentó más de un 50% entre la primera y la última semana de diciembre, y que en el 2023 algunas plataformas ya tenían en noviembre una demanda superior a la registrada en diciembre del año anterior.

Los picos de visionado se concentran en streaming, mientras la TV lineal y la taquilla de cine pierden protagonismo relativo en este nicho concreto.

Plataformas como Hulu o Peacock son las que más crecen en demanda relativa de cine navideño, pero Netflix, Max y Disney+ siguen dominando gracias a catálogos robustos que combinan estrenos y clásicos muy reconocibles.

Costa Rica y los “fans” de películas navideñas

En Latinoamérica, la mayoría de datos publicados se presentan agregados por región o se centran en la evolución general del streaming, no en el subgénero navideño de forma aislada. Los reportes trimestrales de Parrot Analytics muestran que la cuota de demanda de contenidos de plataformas en la región se ha multiplicado desde el 2019, lo que implica que también el consumo de cine navideño se ha desplazado hacia el video bajo demanda.

Las diferencias entre países responden sobre todo al tamaño de mercado y a la penetración de plataformas: Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile concentran la mayor parte de la audiencia potencial de películas navideñas, gracias a bases de suscriptores más grandes y a una oferta más amplia con doblaje y subtítulos en español y portugués.

En mercados medianos y pequeños —como Costa Rica, Uruguay o Paraguay— la demanda también existe, pero en volúmenes absolutos mucho menores y, por ahora, sin estadísticas públicas específicas por género.

Aunque no hay cifras oficiales de reproducciones u horas vistas para cine navideño por país, sí existen proxies útiles para ubicar a Costa Rica en el mapa regional. Un estudio de Comparitech, que analiza el interés por películas navideñas a partir de búsquedas y actividad online, construye un ranking global de “países con más fanáticos de las películas de Navidad”.

La mayoría de países latinoamericanos aparecen en la franja media de la tabla, detrás de Europa y Norteamérica, sin registrar extremos ni por exceso ni por defecto.

Con un elenco internacional, conformado por actores de Costa Rica, México y Estados Unidos, la cinta ‘Una navidad sin nieve’ se estrenó en diciembre del 2024. (Cortesía)

En el caso concreto de Costa Rica, herramientas de seguimiento de tendencias como FlixPatrol muestran que, cada diciembre, varias películas navideñas entran en los Top 10 diarios de plataformas como Netflix o Prime Video, lo que evidencia un consumo activo aunque de nicho en comparación con los grandes mercados de la región.

En paralelo, el propio sector audiovisual costarricense empieza a apostar por este género: producciones como Una Navidad sin Nieve (Paradise Falls: A Christmas Story) se han presentado en mercados internacionales como ShowEast, buscando capitalizar el apetito global por historias navideñas y posicionar al país como origen -no solo consumidor- de este tipo de contenido.

Clásicos populares y éxitos de streaming

Basado en la popularidad reportada, menciones recurrentes en listas de visualización y datos de taquilla (que a menudo se traducen en éxito en streaming), estas son algunas de las películas navideñas más vistas en las plataformas: