Ni juguetes ni peluches: el impacto financiero de regalar un perro en Navidad

Regalar un perro en Navidad puede derivar en abandonos si no se contempla la realidad económica. Conozca los costos de manutención en Costa Rica, y por qué veterinarios y asociaciones recomiendan planificar la inversión antes de obsequiar una mascota.

Por Randall Corella Vargas

El espíritu navideño a menudo inspira la idea de que, para los más pequeños de la casa, encontrar un cachorro bajo el árbol es un regalo entrañable que promete alegría y compañía. Sin embargo, detrás de esa imagen idílica se esconde una realidad económica y de compromiso a largo plazo que muchas veces se ignora: un perro no es un regalo, es una inversión de tiempo, recursos y responsabilidad.








