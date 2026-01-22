Ya están aquí las nominaciones a los Premios Oscar: la lista completa de la 98ª edición. Los candidatos fueron anunciados este jueves 22 de enero de 2026 por los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman desde el Samuel Goldwyn Theater.

“Sinners”, de Ryan Coogler, hizo historia al recibir 16 nominaciones, la mayor cantidad en la historia de los Oscar, superando el récord de 14 que ostentaban “All About Eve” (1950), “Titanic” (1997) y “La La Land” (2016). Le sigue de cerca “One Battle After Another”, con 13 nominaciones.

La ceremonia se realizará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con transmisión en vivo por ABC y Hulu a partir de las 7:00 p.m. hora del Este. Conan O’Brien será el anfitrión por segundo año consecutivo.

Presentación oficial de las nominaciones a los Premios Oscar: la lista completa de contendientes que competirán en la gala de 2026. (AFP/La Nación)

NOMINACIONES A LOS PREMIOS OSCAR: MEJOR PELÍCULA

Bugonia

F1: The Movie

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another (Una batalla tras otra)

(Una batalla tras otra) The Secret Agent (El agente secreto)

(El agente secreto) Sentimental Value (Valor sentimental)

(Valor sentimental) Sinners (Los pecadores)

(Los pecadores) Train Dreams (Sueños de trenes)

NOMINACIONES A LOS PREMIOS OSCAR: MEJOR DIRECTOR

Paul Thomas Anderson – “One Battle After Another”

– “One Battle After Another” Ryan Coogler – “Sinners”

– “Sinners” Josh Safdie – “Marty Supreme”

– “Marty Supreme” Joachim Trier – “Sentimental Value”

– “Sentimental Value” Chloé Zhao – “Hamnet”

NOMINACIONES A LOS PREMIOS OSCAR: MEJOR ACTOR

Timothée Chalamet – “Marty Supreme”

– “Marty Supreme” Leonardo DiCaprio – “One Battle After Another”

– “One Battle After Another” Ethan Hawke – “Blue Moon”

– “Blue Moon” Michael B. Jordan – “Sinners”

– “Sinners” Wagner Moura – “The Secret Agent”

NOMINACIONES A LOS PREMIOS OSCAR: MEJOR ACTRIZ

Jessie Buckley – “Hamnet”

– “Hamnet” Rose Byrne – “If I Had Legs I’d Kick You”

– “If I Had Legs I’d Kick You” Kate Hudson – “Song Sung Blue”

– “Song Sung Blue” Renate Reinsve – “Sentimental Value”

– “Sentimental Value” Emma Stone – “Bugonia”

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Benicio del Toro – “One Battle After Another”

– “One Battle After Another” Jacob Elordi – “Frankenstein”

– “Frankenstein” Delroy Lindo – “Sinners”

– “Sinners” Sean Penn – “One Battle After Another”

– “One Battle After Another” Stellan Skarsgård – “Sentimental Value”

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Elle Fanning – “Sentimental Value”

– “Sentimental Value” Inga Ibsdotter Lilleaas – “Sentimental Value”

– “Sentimental Value” Amy Madigan – “Weapons”

– “Weapons” Wunmi Mosaku – “Sinners”

– “Sinners” Teyana Taylor – “One Battle After Another”

MEJOR GUION ORIGINAL

Blue Moon

It Was Just an Accident (Un simple accidente)

(Un simple accidente) Marty Supreme

Sentimental Value (Valor sentimental)

(Valor sentimental) Sinners (Los pecadores)

MEJOR GUION ADAPTADO

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another (Una batalla tras otra)

(Una batalla tras otra) Train Dreams (Sueños de trenes)

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

The Secret Agent (El agente secreto) – Brasil

(El agente secreto) – Brasil It Was Just an Accident – Francia

– Francia Sentimental Value (Valor sentimental) – Noruega

(Valor sentimental) – Noruega Sirāt – España

– España The Voice of Hind Rajab – Túnez

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Arco

Elio

KPop Demon Hunters (Las guerreras K-pop)

(Las guerreras K-pop) Little Amélie or The Character of Rain

Zootopia 2 (Zootrópolis 2)

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor (La vecina perfecta)

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

MEJOR FOTOGRAFÍA (CINEMATOGRAPHY)

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

MEJOR MONTAJE (FILM EDITING)

F1

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

“Dear Me” – “Diane Warren: Relentless” (interpretada por Kesha)

– “Diane Warren: Relentless” (interpretada por Kesha) “Golden” – “KPop Demon Hunters” (interpretada por HUNTR/X)

– “KPop Demon Hunters” (interpretada por HUNTR/X) “I Lied to You” – “Sinners” (interpretada por Miles Caton)

– “Sinners” (interpretada por Miles Caton) “Sweet Dreams of Joy” – “Viva Verdi!” (interpretada por Ana María Martínez)

– “Viva Verdi!” (interpretada por Ana María Martínez) “Train Dreams” – “Train Dreams” (interpretada por Nick Cave y Bryce Dessner)

MEJOR SONIDO

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirāt

MEJORES EFECTOS VISUALES

Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World Rebirth (Jurassic World: El Renacer)

(Jurassic World: El Renacer) The Lost Bus

Sinners

MEJOR CASTING (Nueva categoría)

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sinners

Datos destacados

“Sinners” estableció el récord histórico de nominaciones. Ryan Coogler recibió nominaciones como director, guionista y productor, consolidando su posición como uno de los cineastas más influyentes de su generación.

“One Battle After Another”, el thriller político de Paul Thomas Anderson, ganó Mejor Película en los Critics Choice Awards y los Globos de Oro, posicionándose como el principal competidor de “Sinners”.

“Sentimental Value”, el drama familiar noruego de Joachim Trier, fue una de las sorpresas con 9 nominaciones, incluyendo dos actrices en la categoría de reparto (Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas).

Entre las ausencias más comentadas está “Wicked: For Good”, la secuela del exitoso musical que no recibió ninguna nominación, a pesar de que la primera entrega obtuvo 10 candidaturas en 2024, incluyendo Mejor Película.

La nueva categoría de Mejor Casting, introducida por primera vez desde que se creó Mejor Película de Animación en 2002, reconoce el trabajo de directores de reparto como Francine Maisler, nominada por “Sinners”.

“Pecadores” hace historia con récord de 16 nominaciones al Óscar

“Pecadores”, la cinta de época que mezcla horror, acción y música, lidera la disputa por los Óscar con un récord de 16 nominaciones a los premios de la Academia.

El thriller dirigido por Paul Thomas Anderson “Una batalla tras otra” se posicionó segundo con 13 nominaciones, seguido de “Frankenstein” del mexicano Guillermo del Toro, “Marty Supremo”, y la noruega “Valor sentimental”, todas con 9 nominaciones.

Fue una madrugada exitosa para Warner Bros, que se embolsilló 30 nominaciones con sus producciones “Pecadores” y “Una batalla tras otra”, las dos más nominadas para la 98ª edición de los premios, que se entregarán el 15 de marzo en Hollywood.

El récord anterior de nominaciones lo compartían “La malvada”, “Titanic” y “La La Land”, todas empatadas con 14.

“Pecadores”, ambientada en el sur del Estados Unidos segregacionista de los años 1930, competirá a mejor película, y le dio a su realizador Ryan Coogler (“Pantera Negra”) un puesto para pelear la estatuilla a mejor director.

La vampiresca producción también posicionó a Michael B. Jordan, que interpreta a dos hermanos gemelos, en la categoría de mejor actor, así como a Delroy Lindo, a reparto, y a Wunmi Mosaku, para mejor actriz de reparto.

Pero “Pecadores” no paró por ahí y retumbó en categorías técnicas, de guión, vestuario, maquillaje y musicales, incluyendo la nominación a “I Lied To You”, para mejor canción original.

Brasil de nuevo

Fue una buena mañana también para la cinta brasileña “El agente secreto”, del director Kleber Mendonca, que se posicionó en cuatro categorías, incluyendo la muy codiciada Mejor película siguiendo los pasos de “Aún estoy aquí”, que representó al país en la edición anterior.

También competirá en la categoría internacional, en la que tendrá una dura competencia de “Valor sentimental”, el drama familiar noruego que cuenta con postulaciones en las categorías de actuación, y la española “Sirat. Trance en el desierto”, con dos nominaciones.

El brasileño Wagner Moura disputará el Óscar al mejor actor, pero se verá las caras con Jordan, Ethan Hawke (“Blue Moon”), Timothée Chalamet (“Marty Supremo”), y Leonardo DiCaprio, que busca su segundo Óscar con su protagónico en “Una batalla tras otra”.

DiCaprio interpreta a un revolucionario retirado que cuida a su hija adolescente en un entorno de radicalismo, redadas migratorias y supremacistas blancos. El filme competirá por mejor dirección y mejor película.

En la categoría más importante de los Óscar, también se medirá “Hamnet”, la tragedia que explora de forma ficticia el duelo de Agnes y William Shakespeare tras la muerte de su hijo, y que acumuló ocho nominaciones este jueves.

Esa cinta de Chloé Zhao le dio a Jessie Buckley una nominación a mejor actriz por su papel de esposa del dramaturgo británico.

En esta categoría también competirán Emma Stone, ambivalente estrella de “Bugonia” de Yorgos Lanthimos, y la noruega Renate Reinsve de “Valor Sentimental”, dirigida por Joachim Trier.

La gran sorpresa del anuncio fue la inclusión de “F1”, la cinta que sigue a un singular piloto automovilístico interpretado por Brad Pitt, en la disputa por mejor película. La producción sumó cuatro nominaciones.

Las candidaturas en las 24 categorías fueron anunciadas a partir de las 05H30, hora de Los Ángeles (13H30 GMT), en una presentación conducida por los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman.