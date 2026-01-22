Ya están aquí las nominaciones a los Premios Oscar: la lista completa de la 98ª edición. Los candidatos fueron anunciados este jueves 22 de enero de 2026 por los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman desde el Samuel Goldwyn Theater.
“Sinners”, de Ryan Coogler, hizo historia al recibir 16 nominaciones, la mayor cantidad en la historia de los Oscar, superando el récord de 14 que ostentaban “All About Eve” (1950), “Titanic” (1997) y “La La Land” (2016). Le sigue de cerca “One Battle After Another”, con 13 nominaciones.
La ceremonia se realizará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con transmisión en vivo por ABC y Hulu a partir de las 7:00 p.m. hora del Este. Conan O’Brien será el anfitrión por segundo año consecutivo.
NOMINACIONES A LOS PREMIOS OSCAR: MEJOR PELÍCULA
- Bugonia
- F1: The Movie
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another (Una batalla tras otra)
- The Secret Agent (El agente secreto)
- Sentimental Value (Valor sentimental)
- Sinners (Los pecadores)
- Train Dreams (Sueños de trenes)
NOMINACIONES A LOS PREMIOS OSCAR: MEJOR DIRECTOR
- Paul Thomas Anderson – “One Battle After Another”
- Ryan Coogler – “Sinners”
- Josh Safdie – “Marty Supreme”
- Joachim Trier – “Sentimental Value”
- Chloé Zhao – “Hamnet”
NOMINACIONES A LOS PREMIOS OSCAR: MEJOR ACTOR
- Timothée Chalamet – “Marty Supreme”
- Leonardo DiCaprio – “One Battle After Another”
- Ethan Hawke – “Blue Moon”
- Michael B. Jordan – “Sinners”
- Wagner Moura – “The Secret Agent”
NOMINACIONES A LOS PREMIOS OSCAR: MEJOR ACTRIZ
- Jessie Buckley – “Hamnet”
- Rose Byrne – “If I Had Legs I’d Kick You”
- Kate Hudson – “Song Sung Blue”
- Renate Reinsve – “Sentimental Value”
- Emma Stone – “Bugonia”
MEJOR ACTOR DE REPARTO
- Benicio del Toro – “One Battle After Another”
- Jacob Elordi – “Frankenstein”
- Delroy Lindo – “Sinners”
- Sean Penn – “One Battle After Another”
- Stellan Skarsgård – “Sentimental Value”
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
- Elle Fanning – “Sentimental Value”
- Inga Ibsdotter Lilleaas – “Sentimental Value”
- Amy Madigan – “Weapons”
- Wunmi Mosaku – “Sinners”
- Teyana Taylor – “One Battle After Another”
MEJOR GUION ORIGINAL
- Blue Moon
- It Was Just an Accident (Un simple accidente)
- Marty Supreme
- Sentimental Value (Valor sentimental)
- Sinners (Los pecadores)
MEJOR GUION ADAPTADO
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another (Una batalla tras otra)
- Train Dreams (Sueños de trenes)
MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL
- The Secret Agent (El agente secreto) – Brasil
- It Was Just an Accident – Francia
- Sentimental Value (Valor sentimental) – Noruega
- Sirāt – España
- The Voice of Hind Rajab – Túnez
MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters (Las guerreras K-pop)
- Little Amélie or The Character of Rain
- Zootopia 2 (Zootrópolis 2)
MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor (La vecina perfecta)
MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
- All the Empty Rooms
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
MEJOR FOTOGRAFÍA (CINEMATOGRAPHY)
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- Train Dreams
MEJOR MONTAJE (FILM EDITING)
- F1
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
- Avatar: Fire and Ash
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners
MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
- “Dear Me” – “Diane Warren: Relentless” (interpretada por Kesha)
- “Golden” – “KPop Demon Hunters” (interpretada por HUNTR/X)
- “I Lied to You” – “Sinners” (interpretada por Miles Caton)
- “Sweet Dreams of Joy” – “Viva Verdi!” (interpretada por Ana María Martínez)
- “Train Dreams” – “Train Dreams” (interpretada por Nick Cave y Bryce Dessner)
MEJOR SONIDO
MEJORES EFECTOS VISUALES
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Jurassic World Rebirth (Jurassic World: El Renacer)
- The Lost Bus
- Sinners
MEJOR CASTING (Nueva categoría)
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sinners
Datos destacados
“Sinners” estableció el récord histórico de nominaciones. Ryan Coogler recibió nominaciones como director, guionista y productor, consolidando su posición como uno de los cineastas más influyentes de su generación.
“One Battle After Another”, el thriller político de Paul Thomas Anderson, ganó Mejor Película en los Critics Choice Awards y los Globos de Oro, posicionándose como el principal competidor de “Sinners”.
“Sentimental Value”, el drama familiar noruego de Joachim Trier, fue una de las sorpresas con 9 nominaciones, incluyendo dos actrices en la categoría de reparto (Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas).
Entre las ausencias más comentadas está “Wicked: For Good”, la secuela del exitoso musical que no recibió ninguna nominación, a pesar de que la primera entrega obtuvo 10 candidaturas en 2024, incluyendo Mejor Película.
La nueva categoría de Mejor Casting, introducida por primera vez desde que se creó Mejor Película de Animación en 2002, reconoce el trabajo de directores de reparto como Francine Maisler, nominada por “Sinners”.
“Pecadores” hace historia con récord de 16 nominaciones al Óscar
“Pecadores”, la cinta de época que mezcla horror, acción y música, lidera la disputa por los Óscar con un récord de 16 nominaciones a los premios de la Academia.
El thriller dirigido por Paul Thomas Anderson “Una batalla tras otra” se posicionó segundo con 13 nominaciones, seguido de “Frankenstein” del mexicano Guillermo del Toro, “Marty Supremo”, y la noruega “Valor sentimental”, todas con 9 nominaciones.
Fue una madrugada exitosa para Warner Bros, que se embolsilló 30 nominaciones con sus producciones “Pecadores” y “Una batalla tras otra”, las dos más nominadas para la 98ª edición de los premios, que se entregarán el 15 de marzo en Hollywood.
El récord anterior de nominaciones lo compartían “La malvada”, “Titanic” y “La La Land”, todas empatadas con 14.
“Pecadores”, ambientada en el sur del Estados Unidos segregacionista de los años 1930, competirá a mejor película, y le dio a su realizador Ryan Coogler (“Pantera Negra”) un puesto para pelear la estatuilla a mejor director.
La vampiresca producción también posicionó a Michael B. Jordan, que interpreta a dos hermanos gemelos, en la categoría de mejor actor, así como a Delroy Lindo, a reparto, y a Wunmi Mosaku, para mejor actriz de reparto.
Pero “Pecadores” no paró por ahí y retumbó en categorías técnicas, de guión, vestuario, maquillaje y musicales, incluyendo la nominación a “I Lied To You”, para mejor canción original.
Brasil de nuevo
Fue una buena mañana también para la cinta brasileña “El agente secreto”, del director Kleber Mendonca, que se posicionó en cuatro categorías, incluyendo la muy codiciada Mejor película siguiendo los pasos de “Aún estoy aquí”, que representó al país en la edición anterior.
También competirá en la categoría internacional, en la que tendrá una dura competencia de “Valor sentimental”, el drama familiar noruego que cuenta con postulaciones en las categorías de actuación, y la española “Sirat. Trance en el desierto”, con dos nominaciones.
El brasileño Wagner Moura disputará el Óscar al mejor actor, pero se verá las caras con Jordan, Ethan Hawke (“Blue Moon”), Timothée Chalamet (“Marty Supremo”), y Leonardo DiCaprio, que busca su segundo Óscar con su protagónico en “Una batalla tras otra”.
DiCaprio interpreta a un revolucionario retirado que cuida a su hija adolescente en un entorno de radicalismo, redadas migratorias y supremacistas blancos. El filme competirá por mejor dirección y mejor película.
En la categoría más importante de los Óscar, también se medirá “Hamnet”, la tragedia que explora de forma ficticia el duelo de Agnes y William Shakespeare tras la muerte de su hijo, y que acumuló ocho nominaciones este jueves.
Esa cinta de Chloé Zhao le dio a Jessie Buckley una nominación a mejor actriz por su papel de esposa del dramaturgo británico.
En esta categoría también competirán Emma Stone, ambivalente estrella de “Bugonia” de Yorgos Lanthimos, y la noruega Renate Reinsve de “Valor Sentimental”, dirigida por Joachim Trier.
La gran sorpresa del anuncio fue la inclusión de “F1”, la cinta que sigue a un singular piloto automovilístico interpretado por Brad Pitt, en la disputa por mejor película. La producción sumó cuatro nominaciones.
Las candidaturas en las 24 categorías fueron anunciadas a partir de las 05H30, hora de Los Ángeles (13H30 GMT), en una presentación conducida por los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman.