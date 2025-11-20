Estilo de vida

Nueva pastilla para adelgazar de Eli Lilly reduce 10% del peso y sería más barata que los tratamientos actuales como Ozempic, indica estudio

Por AFP y Redacción EF

La carrera por dominar el lucrativo mercado de la pérdida de peso ha dado un giro significativo. Una nueva pastilla para adelgazar, más económica y sencilla de administrar que los tratamientos actuales, ha demostrado ser eficaz para reducir aproximadamente una décima parte del peso corporal en un periodo de 18 meses.








