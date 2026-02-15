Estilo de vida

Nuevo vuelo une San José y Las Vegas: ¿Qué hacer en la “Ciudad del Pecado”?

Por primera vez en su historia, Costa Rica tendrá una conexión sin escalas con Las Vegas, por medio de Southwest. El entretenimiento va más allá de los casinos e incluye algunos de los paisajes naturales más impresionantes de Estados Unidos.

Por Brandon Flores

La nueva ruta directa de Southwest entre San José y Las Vegas, que empieza a operar en octubre de 2026, no solo acorta tiempos de vuelo: abre una ventana para que más costarricenses descubran que la “ciudad del pecado” es también la puerta de entrada a algunos de los paisajes más espectaculares del oeste de Estados Unidos.








Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

