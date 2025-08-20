Estilo de vida

Odio en Costa Rica: informe de la ONU revela quiénes atacan y quiénes son los más atacados en redes sociales

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

El panorama digital de Costa Rica está viendo un aumento en la polarización. Un análisis del entorno en línea revela un incremento en los discursos de odio, según el Informe sobre Discursos de Odio y Discriminación 2025.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
odiodiscriminaciónredes socialesONUCosta Rica
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.