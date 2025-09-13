Oktoberfest Costa Rica se expande a dos fines de semana y “El Financiero” le invita a participar por entradas dobles

El festival de origen alemán Oktoberfest Costa Rica celebra su décimo segunda edición con una nueva expansión a dos fines de semana y dos sedes diferentes.

El evento tendrá lugar del 3 al 5 de octubre en el Centro de Eventos Pedregal y continuará el 11 de octubre en el nuevo Oktoberfest Village, en Nebula Center.

El organizador del evento, Pablo Formal, describió esta edición como la más grande hasta la fecha, con una ampliación a más de 12.000 m² en Pedregal para ofrecer mayor comodidad, juegos y áreas gastronómicas.

El festival, que promete más de 150 estilos de cerveza, gastronomía bávara y música en vivo, tendrá como patrocinadores oficiales a Visa y Banco Popular, lo que brindará beneficios especiales a los asistentes.

Oktoberfest (Comunicación Oktoberfest Costa Rica /Marjorie Valverde)

Además de la música y la comida; el tradicional traje alemán, el lederhosen o dirndls, tomará protagonismo. Los asistentes podrán adquirir los trajes en tiendas oficiales en Multiplaza Escazú y Curridabat, con beneficios para quienes los utilicen en el festival.

También se realizará el certamen Chica Oktober, un espacio para quienes deseen participar con carisma y espíritu festivo. Las bases del certamen se pueden consultar en la página de Instagram del evento.

Sorteo El Financiero

El Financiero le invita a participar por entradas dobles para asistir al Oktoberfest Costa Rica del 3, 4 y 5 de octubre en el Centro de Eventos Pedregal.

Para participar, los interesados deben completar el formulario en línea y seguir los siguientes pasos:

Descargar la aplicación de El Financiero y enviar una captura de pantalla al número de WhatsApp 6196-2513.

y enviar una captura de pantalla al número de WhatsApp 6196-2513. Completar el formulario con sus datos personales en el enlace oficial.

El plazo para participar inició el 12 de setiembre de 2025 y finaliza el sábado 25 de setiembre a la 1:00 p.m.

Formulario para participar en este enlace.