Estilo de vida

OMS alerta por agresiva expansión de bolsitas de nicotina “snus”: un mercado de $7.000 millones

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Por AFP

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el viernes sobre la rápida popularización mundial de las bolsitas de nicotina, también llamadas “snus”, y denunció las tácticas comerciales agresivas de la industria tabacalera para enganchar a los jóvenes.








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