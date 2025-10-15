¿Piensa comprar carro? Esta es la lista de las marcas más confiables que le ahorrarán dinero en reparaciones

La compra de un vehículo nuevo representa una de las decisiones financieras más importantes para las familias y empresas en Costa Rica. Más allá del precio inicial, la confiabilidad a largo plazo es un factor clave que puede significar un ahorro considerable en tiempo y dinero en reparaciones.

Para guiar a los consumidores, la organización independiente Consumer Reports (CR) publicó su más reciente ranking anual sobre la confiabilidad de las marcas de vehículos, basado en encuestas a más de 300.000 propietarios.

El estudio de este año presenta un cambio en la cima del listado, rompiendo con el dominio de dos gigantes japoneses, y revelando tendencias sobre los tipos de vehículos más y menos problemáticos del mercado.

Subaru se posicionó como la marca de carros más confiable del 2025, superando a Lexus y Toyota, según el más reciente informe de Consumer Reports. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La marca japonesa Subaru ascendió a la cima del ranking, desplazando a sus rivales.

De los siete modelos de Subaru analizados, el Forester y el Impreza obtuvieron puntajes de confiabilidad muy por encima del promedio, mientras que el Crosstrek y el Outback también mostraron un sólido desempeño.

Ranking de confiabilidad de marcas 2025

Consumer Reports califica la confiabilidad prevista de cada marca en una escala de 1 a 100.

El ranking de este año quedó conformado de la siguiente manera:

Rango Marca Confiabilidad Prevista (Puntaje) 1 Subaru 68 2 Lexus 65 3 Toyota 62 4 Honda 59 5 Acura 55 6 Mazda 55 7 Audi 54 8 BMW 53 9 Kia 51 10 Hyundai 50 11 Buick 48 12 Nissan 48 13 Ford 44 14 Genesis 40 15 Volvo 38 16 Chevrolet 37 17 Tesla 36 18 Volkswagen 34 19 Jeep 33 20 GMC 33 21 Cadillac 27 22 Rivian 14

Dominio asiático y el rezago de las marcas de EE.UU.

Los fabricantes asiáticos continúan liderando la industria, con 8 de las 10 marcas más confiables provenientes de esa región, alcanzando una puntuación promedio de 57 sobre 100.

Los fabricantes europeos ocupan el segundo lugar con un promedio de 48.

Las marcas estadounidenses se sitúan en la parte baja de la tabla, con una puntuación media de 38. GMC, Cadillac y Rivian ocuparon los últimos lugares del ranking.

El informe también concluye que los carros tipo sedán siguen siendo el tipo de vehículo más confiable (con un puntaje promedio de 60), mientras que las camionetas pickup son las que presentan más problemas (promedio de 36).