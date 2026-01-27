Estilo de vida

Puma tendrá un nuevo accionista principal

EscucharEscuchar
Por AFP

El gigante chino de artículos deportivos Anta Sports comprará la mayor participación en la emblemática marca alemana Puma por un valor de 1.790 millones de dólares, según un documento presentado este martes en la bolsa de valores de Hong Kong.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
PumaAnta
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.