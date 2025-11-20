Estilo de vida

¿Qué se sabe de 3I/ATLAS, el cometa que fascina a los científicos y alborota las redes sociales? La NASA se pronuncia

Por AFP

El cometa 3I/ATLAS, que se desplaza a gran velocidad por el sistema solar, cautiva a científicos y usuarios de internet, incluida la influencer Kim Kardashian, que se preguntó si no se trata de una nave espacial extraterrestre.








astronomíacometas
AFP

