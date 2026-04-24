Estilo de vida

Reino Unido prohíbe la venta de tabaco de por vida a las nuevas generaciones

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Por AFP

Los parlamentarios británicos aprobaron un proyecto de ley “histórico” para prohibir a los menores de 17 años comprar cigarrillos durante toda su vida.








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