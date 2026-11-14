Estilo de vida

¿Se mudará al exterior pero teletrabaja para Costa Rica? Estos son los 5 puntos que debe saber antes de viajar

Conozca los requisitos legales, migratorios y tributarios para hacer teletrabajo desde el extranjero con una empresa de Costa Rica

Por Marcia Solano Miller

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Si usted es un costarricense que va a trasladarse por un plazo extenso a otro país pero desea conservar un trabajo a distancia con una empresa en Costa Rica, debe saber que requiere más que una computadora y conexión a Internet para hacerlo de forma legal.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.