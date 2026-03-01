Si usted vuela con Avianca es importante que conozca estos cambios en la comida que dan

A partir de febrero de 2026, la experiencia de vuelo en la cabina Economy de Avianca ha dado un giro estratégico.

La aerolínea anunció oficialmente la reincorporación de snacks y bebidas sin costo adicional para los pasajeros en vuelos internacionales de larga duración dentro del continente americano, específicamente aquellos que superen las tres horas y media.

Esta medida representa un distanciamiento parcial del modelo netamente low-cost que la compañía había profundizado tras la pandemia, buscando ahora elevar la propuesta de valor en sus trayectos de mayor alcance.

El nuevo esquema de alimentación: ¿Qué esperar a bordo?

La actualización del servicio no es generalizada, sino que responde a una segmentación por duración de vuelo. Es fundamental que el viajero identifique su tipo de trayecto para evitar sorpresas:

1. Vuelos beneficiados (Gratuidad)

El servicio de cortesía aplica exclusivamente para vuelos internacionales dentro de las Américas (Norte, Centro y Sudamérica) con una duración superior a las 3,5 horas.

Rutas ejemplo: Bogotá–Miami, Bogotá–Buenos Aires, Quito–San José y Quito–Buenos Aires, entre otras.

Bogotá–Miami, Bogotá–Buenos Aires, Quito–San José y Quito–Buenos Aires, entre otras. El menú: Incluye un snack (dulce o salado) o un sándwich de pan artesanal (con opciones de jamón, queso o vegetarianas). En cuanto a bebidas, se ofrece agua, café y, según la ruta, opciones adicionales no alcohólicas o una selección limitada de licores.

2. Vuelos de corta duración y nacionales (Venta a bordo)

En los trayectos domésticos (dentro de un mismo país) y vuelos internacionales cortos (menos de 3 horas y media), el modelo no cambia. Se mantiene el sistema de venta a bordo a través de su menú “Café del Cielo”, donde el pasajero debe pagar por cualquier consumo.

Contexto de la medida y estrategia de marca

Este ajuste forma parte de un plan de mejora de la experiencia del cliente liderado por Katherine Stradaioli, vicepresidente senior de Customer Experience. Según la directiva, la intención es ofrecer un “producto consistente” que se adapte a las necesidades del viajero actual.

“Con la incorporación de snacks y bebidas en vuelos superiores a tres horas y media, reafirmamos nuestro compromiso por ofrecer un servicio que se adapta a las necesidades de los viajeros”, señaló Stradaioli en un comunicado oficial.

Este cambio se suma a otros hitos recientes de la aerolínea en 2026, tales como:

La expansión de la Business Class Américas en toda su red.

en toda su red. La instalación progresiva de Wiwifi a bordo .

. La renovación de salas VIP y servicios de check-in preferencial.

Resumen para el viajero