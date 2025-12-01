Estilo de vida

¿Sirven los fármacos GLP-1, como Ozempic, Wegovy o Mounjaro, para combatir la obesidad? La OMS se acaba de pronunciar

EscucharEscuchar
Por AFP

¿Los fármacos GLP-1 podrían convertirse en una herramienta clave para frenar la obesidad, que afecta a más de mil millones de personas en el mundo?








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
OzempicWegovyMounjaroGLP-1OMS
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.