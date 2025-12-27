Última oportunidad: conozca los premios del segundo sorteo de consolación de la lotería, el mayor es de ¢30 millones por fracción

La suerte aún no se despide del 2025 y este domingo 28 de diciembre se jugará el segundo sorteo extraordinario de consolación.

Se repartirán por parte de la Junta de Protección Social 12.196 premios y el mayor será de ¢300 millones por entero y ¢30 millones por fracción. Claro está, siempre y cuando todos los números y series premiados hayan sido vendidos.

15/12/2025, San José, JPS, recorrido cerca de la JPS, para ver la venta de loteria y la gente cambiando premios de la loteria Navideña. (Jose Cordero/José Cordero)

El segundo premio otorgará ¢60 millones por billete completo, equivalentes a ¢6 millones por fracción, mientras que el tercer premio entregará ¢25 millones por entero y ¢2,5 millones por fracción.

A estos se suman 20 premios de ¢1,5 millones y 77 premios de ¢500.000 por entero, correspondientes a premios directos adicionales.

En cuanto a los premios por coincidencia, se entregarán 97 premios a los billetes con la misma serie del premio mayor pero con número distinto, los cuales pagarán ¢250.000 por entero y ¢25.000 por fracción.

Asimismo, habrá 999 premios para los billetes con el mismo número del premio mayor, pero con serie diferente, que otorgarán ¢175.000 por entero y ¢17.500 por fracción.

También se premiará a quienes tengan el número igual al segundo premio, excluyendo la serie, con ¢45.000 por entero y ¢4.500 por fracción. De igual forma, los billetes con el número igual al tercer premio, excepto la serie, recibirán ¢30.000 por entero y ¢3.000 por fracción.

El plan contempla además las aproximaciones anterior y posterior al número ganador del premio mayor, que pagarán ¢2,5 millones por entero, siempre que coincidan con la serie favorecida.

Por terminación, se otorgarán 9.000 premios a los billetes cuya última cifra coincida con la del premio mayor, con un pago de ¢30.000 por entero y ¢3.000 por fracción.

De manera paralela, se jugará el premio acumulado, cuyo monto base para este sorteo se estima en ¢425 millones, en caso de no haberse entregado en sorteos anteriores.

¿Qué sueños puede lograr y qué no con una fracción del premio mayor?

Si bien la ilusión de ganar la lotería suele estar ligada a la compra de una vivienda, el monto de una sola fracción del premio mayor (¢30 millones) requiere de un análisis realista frente al mercado actual.

Con este capital, la adquisición de una casa propia sin deudas adicionales resulta compleja.

El precio promedio por metro cuadrado es de $1.021, una cifra que representa los ¢52 millones por 100 metros cuadrados, según un análisis realizado por EF, con datos de la plataforma de anuncios clasificados Encuentra24.com.

Ahora bien, esto varía según el lugar porque en algunos cantones del Gran Área Metropolitana (GAM) como Atenas, Alajuela, Santa Ana, Turrubares y Escazú, de San José; y San Isidro, de Heredia; así como en territorios de alto interés turístico como Santa Cruz, Carrillo y Tilarán, de Guanacaste o Quepos y Garabito, de Puntarenas, el precio promedio en todos estos territorios supera los $1.300 por m².

Si se quiere comprar un auto de alta gama, deportivos, eléctricos y todoterreno (conocidos como SUV) tampoco le alcanzaría una fracción del premio mayor ya que rondan entre los $69.000 y $300.000, es decir entre ¢34,5 millones y ¢150 millones (con el tipo de cambio actual de ¢500)

Tome en cuenta estos aspectos a la hora de comprar la lotería.

El precio de la fracción para este sorteo extraordinario es de ¢1.500, mientras que el billete completo —compuesto por 10 fracciones— tiene un valor de ¢15.000. Como requisito indispensable, los compradores deben ser mayores de 18 años para adquirir la lotería y gestionar el cobro de cualquier premio.

El sorteo comenzará a las 7:30 p.m. La extracción de las bolitas podría retrasarse algunos minutos mientras se completan los protocolos de fiscalización establecidos.

¿Cómo reclamar los premios?

El procedimiento para el cobro de los premios cambia según el monto y el canal de compra. Los premios menores a ₡5 millones pueden cobrarse con los vendedores de lotería autorizados o en las oficinas centrales de la JPS, aunque el pago dependerá de la disponibilidad de efectivo.

Cuando el premio supera esa cifra, el trámite debe realizarse en las sucursales del Banco de Costa Rica (BCR) o en la sede central de la JPS, presentando la cédula de identidad vigente y el billete premiado en buen estado.

En el caso de quienes adquirieron sus fracciones por medio del sitio web oficial, el depósito del premio se realiza de forma automática en la cuenta IBAN asociada al perfil del usuario, en un plazo aproximado de 24 horas hábiles después de efectuado el sorteo.