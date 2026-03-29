Vacaciones de Semana Santa sin estrés: guía para viajar en el automóvil con su perro

Semana Santa y sus paseos suelen ser motivo de alegría para las familias, pero para un perro, el trayecto en auto puede transformarse en una experiencia de alta ansiedad.

Lograr un viaje tranquilo no es cuestión de suerte, sino de una estrategia que combine preparación previa, seguridad física y un manejo adecuado del entorno.

A continuación, presentamos las pautas fundamentales para asegurar que el bienestar de su mascota sea la prioridad en su próximo viaje.

Semana Santa y sus paseos suelen ser motivo de alegría para las familias, pero para un perro, el trayecto en auto puede transformarse en una experiencia de alta ansiedad. (Shutterstock)

1. La fase de preparación: Desensibilización progresiva

El error más común es subir al perro al carro solo para viajes largos o visitas al veterinario. Para reducir el estrés, es vital que el animal no asocie el vehículo con experiencias negativas.

Habituación estática: Comience dejando que el perro explore el carro con el motor apagado. Permita que olfatee, se siente y reciba premios en el interior durante varios días.

Comience dejando que el perro explore el carro con el motor apagado. Permita que olfatee, se siente y reciba premios en el interior durante varios días. Introducción al movimiento: Una vez cómodo, realice sesiones con el motor encendido. Posteriormente, ejecute trayectos cortos de 5 a 10 minutos, incrementando la duración de forma gradual si el animal se muestra relajado.

Una vez cómodo, realice sesiones con el motor encendido. Posteriormente, ejecute trayectos cortos de 5 a 10 minutos, incrementando la duración de forma gradual si el animal se muestra relajado. Asociaciones positivas: Alterne las visitas a la clínica veterinaria con viajes a lugares que el perro disfrute, como parques, senderos o visitas a personas estimadas.

Alterne las visitas a la clínica veterinaria con viajes a lugares que el perro disfrute, como parques, senderos o visitas a personas estimadas. Gestión alimentaria: Evite suministrar raciones de comida copiosas 2 a 3 horas antes del trayecto para prevenir mareos. No obstante, asegúrese de que siempre tenga acceso a agua para mantener una hidratación óptima.

2. Seguridad y habitáculo: El entorno ideal

La estabilidad física influye directamente en la estabilidad emocional del perro. Un animal que se desliza por el asiento se sentirá inseguro y propenso al mareo.

Sistemas de sujeción

Es imprescindible utilizar transportines bien fijados o arneses con cinturón de seguridad. Estos dispositivos limitan el movimiento innecesario y aportan una sensación de contención y firmeza.

Confort sensorial

Objetos familiares: Coloque una manta o cama que conserve el olor de su hogar, junto con uno o dos de sus juguetes habituales.

Coloque una manta o cama que conserve el olor de su hogar, junto con uno o dos de sus juguetes habituales. Climatización: Mantenga una ventilación adecuada y evite el calor excesivo. Es importante que el flujo de aire no impacte directamente en su cara y que el ambiente sea silencioso, evitando ruidos bruscos o música con volumen elevado.

3. Durante el trayecto: Conducción y refuerzo

La forma en que se conduce el vehículo tiene un impacto directo en el sistema vestibular del perro. Una conducción agresiva amplifica el miedo y el malestar físico.

Suavidad al volante: Realice aceleraciones y frenados progresivos. Evite cambios bruscos de carril.

Realice aceleraciones y frenados progresivos. Evite cambios bruscos de carril. Paradas estratégicas: En viajes de larga distancia, es necesario detenerse cada 2 horas aproximadamente . Esto permite al perro caminar, olfatear, hidratarse y hacer sus necesidades, sirviendo como un “reseteo” mental.

En viajes de larga distancia, es necesario detenerse cada . Esto permite al perro caminar, olfatear, hidratarse y hacer sus necesidades, sirviendo como un “reseteo” mental. Comunicación asertiva: Háblele con un tono calmado. Premie los momentos de tranquilidad y evite regañarlo si muestra signos de miedo o gime; en su lugar, refuerce únicamente las conductas relajadas.

4. Identificación de malestar y apoyo profesional

A pesar de una buena preparación, algunos perros pueden requerir ayuda adicional debido a su fisiología o historial previo.

Signos de alerta: Si observa babeo excesivo, jadeo constante, temblores, vómitos, rigidez física o mirada fija, su perro está sufriendo un cuadro de estrés agudo o mareo cinético.

En estos casos, se recomienda:

Consulta veterinaria: Existen opciones de medicación contra el mareo y el uso de feromonas sintéticas (en spray o collares) que facilitan la relajación. La administración siempre debe ser supervisada por un profesional según peso y edad. Retroceder en el entrenamiento: Si el perro muestra señales de retroceso en su adaptación, vuelva a las etapas iniciales (motor apagado y sesiones cortas) antes de intentar un viaje largo de nuevo.

5. La llegada al destino

El estrés no termina cuando el carro se detiene. El nuevo entorno puede resultar abrumador. Al llegar, permita que el perro explore el lugar de forma pausada y con correa. Es fundamental mantener sus rutinas habituales (horarios de comida y descanso) para proporcionarle una estructura predecible y sensación de control en un ambiente desconocido.