Vacaciones en Semana Santa: los 7 vuelos más baratos de Costa Rica a Estados Unidos

Viajar a Estados Unidos durante Semana Santa 2026 es posible sin pagar tarifas elevadas si se reserva con anticipación.

Un análisis de precios para vuelos con salida desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO) muestra varias opciones por debajo de los $500, incluso en un periodo de alta demanda.

Las tarifas corresponden a viajes del sábado 28 de marzo al sábado 4 de abril de 2026, en clase turista y sin equipaje documentado, permitiendo únicamente un artículo personal. La consulta fue realizada el 31 de enero y los precios podrían variar posteriormente.

Estos son algunos de los destinos con precios más bajos disponibles en ese rango de fechas:

Washington D. C., desde $398

El precio más bajo del listado corresponde a vuelos hacia Washington D. C., con tarifas desde $398. Las opciones disponibles combinan aerolíneas como Air Canada y Volaris, con una escala y una duración aproximada de 17 horas.

La capital estadounidense destaca por su oferta cultural y museística, con acceso gratuito a los museos del Instituto Smithsoniano, además de monumentos emblemáticos como el Lincoln Memorial y el Capitolio.

Washington destaca por su oferta cultural y museística, con acceso gratuito a los museos del Instituto Smithsoniano. (Samuel Corum/AFP)

Baltimore, desde $398

Con el mismo precio base aparece Baltimore, también con una escala y tiempos de viaje similares. Esta ciudad se ubica a cerca de una hora y media en automóvil de Washington D. C., lo que permite combinar ambos destinos en un mismo viaje.

Baltimore es conocida por su Inner Harbor, el Acuario Nacional y barrios históricos como Fells Point, además de una amplia oferta gastronómica.

Houston, desde $434

Los vuelos hacia Houston presentan tarifas desde $434 con la aerolínea Spirit, una escala y una duración cercana a las 10 horas.

Houston es reconocida por su diversidad cultural y por albergar el Centro Espacial de la NASA, además de museos, parques urbanos y una escena gastronómica variada.

Boston, desde $440

Viajar a Boston cuesta desde $440, con opciones operadas por Air Canada y Spirit. El trayecto contempla una escala y un tiempo total de unas 9 horas y 40 minutos.

Boston es uno de los destinos históricos más importantes del país, con recorridos como el Freedom Trail, barrios tradicionales y una fuerte presencia universitaria.

Boston es uno de los destinos históricos más importantes del país, con recorridos como el Freedom Trail, barrios tradicionales y una fuerte presencia universitaria. (Shutterstock/Shutterstock)

Nashville, desde $444

Las tarifas hacia Nashville inician en $444, también con Spirit, una escala y una duración aproximada de 10 horas.

La ciudad es reconocida como la capital de la música country, con múltiples escenarios de música en vivo, museos especializados y una animada vida nocturna.

Nueva York, desde $447

Los vuelos a Nueva York se ubican desde $447, con Air Canada y Spirit, una escala y tiempos cercanos a las 9 horas y media.

La ciudad ofrece una amplia variedad de atracciones icónicas como Times Square, Central Park, el Puente de Brooklyn y algunos de los museos más importantes del mundo.

La ciudad ofrece una amplia variedad de atracciones icónicas como Times Square, Central Park, el Puente de Brooklyn y algunos de los museos más importantes del mundo. (Shutterstock)

Miami, desde $484

El destino más cercano del listado es Miami, con tarifas desde $484. Las opciones incluyen Spirit y United, con una escala y el tiempo de vuelo más corto del grupo, cercano a tres horas.

Miami combina playas, clima cálido, arquitectura Art Déco y una fuerte influencia cultural latina, lo que la convierte en uno de los destinos más buscados durante Semana Santa.

¿Qué debe tomar en cuenta?

Los precios corresponden a un pasajero, en clase económica, sin equipaje documentado. Cualquier maleta adicional —ya sea de mano o facturada— implica un costo extra, según la aerolínea. Además, las tarifas están sujetas a disponibilidad y pueden variar conforme se acerquen las fechas del viaje.

Reservar con anticipación sigue siendo la principal recomendación para asegurar estos precios durante uno de los periodos de mayor demanda del año.