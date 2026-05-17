Estilo de vida

Valentina Maurel hace historia en el Festival de Cannes con un retrato urbano de San José

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Por AFP

La costarricense Valentina Maurel presentó en Cannes “Siempre soy tu animal materno”, una historia familiar situada en San José, la ciudad que la cineasta prefiere filmar, lejos de las playas turísticas de su país.








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Valentina MaurelFestival de Cannes
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