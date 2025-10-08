Estilo de vida

Viajar a Europa: Las dos nuevas reglas que todo costarricense debe conocer antes de comprar su tiquete

Son dos procesos distintos: el primero inicia este mes y el segundo es un permiso digital que deberá tramitarse en línea antes de viajar y que entrará en vigor en 2026: tome nota

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

Europa, y en particular los 29 países que conforman el espacio Schengen, se mantiene como uno de los destinos predilectos para los viajeros costarricenses, tanto por turismo como por negocios. La facilidad de ingreso para estancias cortas, sin necesidad de un visado previo, ha sido un pilar de esta fluida relación.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
EESETIASviajarEuroparequisitos
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.