Finanzas

Acumulado vs. Gordo Navideño: ¿cuál lotería le ofrece más dinero por fracción en Costa Rica?

Analizamos cómo funcionan ambos sorteos de la Junta de Protección Social (JPS) y cuál es la opción más ventajosa para las próximas semanas

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

Si piensa comprar un pedacito de lotería en estas semanas, probablemente le ronde la misma duda que a muchos otros jugadores: ¿en cuál sorteo podría obtener más dinero con una sola fracción?








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
JPSGordo Navideño 2025Costa RicaLotería Nacionalacumulado
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Bachillerato en periodismo de la Universidad Latina y estudiante de licenciatura en la UIA. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.