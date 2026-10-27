Ad Astra, fundada por Franklin Chang-Díaz, dejará de cotizar en la Bolsa Nacional de Valores: esto es lo que sigue

La empresa Ad Astra Rocket Company, fundada por el exastronauta Franklin Chang-Díaz, ya no cotizará en la Bolsa Nacional de Valores (BNV) y los accionistas tienen hasta el 30 de octubre para retirar sus títulos.

En una carta enviada por Chang, representante legal de la empresa, a Tomás Soley, superintendente general de valores, fechada el 15 de octubre de este año, se explica el proceso que deben seguir después de la resolución SGV-R-130-2026 del 3 de setiembre del 2026.

Franklin Chang de la empresa Ad Astra Rocket Company envió una carta en la que explica el mecanismo que deberán utilizar los accionistas. Foto: Archivo (Reproducción Marvin Caravaca)

Los pasos dictados por la compañía son los siguientes:

Las acciones, actualmente representadas mediante anotaciones electrónicas en cuenta, volverán a estar representadas por certificados físicos.

Para la emisión de los certificados, la empresa concilió el registro de accionistas de Interclear Central de Valores con la información proporcionada por las entidades de custodia.

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La compañía realiza la entrega de los documentos a cada entidad de custodia con el fin de que estas puedan entregarlos directamente a cada accionista.

Por esta razón, se informa a los inversionistas que podrán retirar su certificado accionario en la entidad hasta el viernes 30 de octubre del 2026, inclusive.

En los casos en los que las acciones se encuentren sujetas a una orden judicial o cualquier otro gravamen o anotación, el custodio deberá mantener su retención hasta que se reciba una instrucción judicial para su disposición; una vez recibida dicha instrucción, lo informará al emisor para el proceso que corresponda.

A partir del 31 de octubre del 2026, los certificados que no hayan sido retirados quedarán bajo custodia de la sociedad emisora, y los custodios ya no tendrán acceso a ellos, salvo en los casos sujetos a gravamen.

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La compañía designó a Isabel Sánchez Mora como contacto para este proceso, mediante el correo electrónico i.sanchez@adastrarocket.com o el número de WhatsApp 8701-2222.

La custodia de los certificados no retirados será llevada en Costa Rica por la firma de abogados Castro & Pal Abogados, ubicada en Forum 1, edificio G, cuarto piso, en Santa Ana, San José.

El contacto indicado por la empresa es el licenciado Luis Diego Castro, a través del correo electrónico l.dcastro2@castropal.com.

Asimismo, se recuerda a los inversionistas su responsabilidad de mantener actualizada su información de contacto y notificar directamente a Ad Astra sobre cualquier cambio, al correo investor_relations@adastrarocket.com.

Como parte del acuerdo de desinscripción, la asamblea de accionistas del 10 de diciembre del 2025 aprobó los mecanismos de protección que se resumen a continuación y que fueron publicados en el sitio web de la empresa (www.adastrarocket.cr).

La compañía continuará proporcionando informes periódicos para detallar su situación financiera y operativa.

El informe anual incluirá:

Descripción general del negocio y su estrategia.

Información sobre riesgos y estructura de capital.

Destino de los fondos de futuras rondas de financiamiento.

Estructura de gobierno e información sobre los principales directivos.

Estados financieros trimestrales no auditados y anuales auditados.

Antecedentes de la salida

La compañía está dedicada a la ingeniería aeroespacial y al desarrollo de tecnologías de propulsión avanzadas basadas en plasma.

Además, desarrolla soluciones integradas de energía renovable.

La salida de Ad Astra del mercado bursátil fue aprobada por sus accionistas en una asamblea extraordinaria celebrada el 10 de diciembre del 2025.

La empresa había ingresado inicialmente al mercado de valores local en el 2008 mediante una oferta privada dentro del programa Mercado Alternativo para Acciones (MAPA) de la BNV.

En el 2010, obtuvo autorización para participar mediante oferta pública restringida y realizó su primera colocación de acciones.