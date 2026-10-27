Finanzas

Ad Astra, fundada por Franklin Chang-Díaz, dejará de cotizar en la Bolsa Nacional de Valores: esto es lo que sigue

Accionistas de Ad Astra tienen tiempo hasta el 30 de octubre para retirar sus certificados físicos

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

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La empresa Ad Astra Rocket Company, fundada por el exastronauta Franklin Chang-Díaz, ya no cotizará en la Bolsa Nacional de Valores (BNV) y los accionistas tienen hasta el 30 de octubre para retirar sus títulos.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.