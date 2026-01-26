Finanzas

Adiós al horario de oficina: por qué Wall Street quiere funcionar las 24 horas

Por AFP

Una campanada a las 09:30 de la mañana, otra a las 4:00 de la tarde: el ritual que ordena los intercambios en Wall Street desde hace más de un siglo podría perder brillo. La Bolsa estadounidense quiere pasar al trading día y noche, algo que agrada a los pequeños inversores.








