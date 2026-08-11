Finanzas

Aduanas subastará llantas, electrodomésticos y productos de belleza este mes

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Una serie de productos serán subastados por parte del Servicio Nacional de Aduanas del Ministerio de Hacienda se trata de llantas y neumáticos, refrigeradoras, congeladores, aires acondicionados, pinturas, perfumes y productos de cuidado personal.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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