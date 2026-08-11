Aduanas subastará llantas, electrodomésticos y productos de belleza este mes

Una serie de productos serán subastados por parte del Servicio Nacional de Aduanas del Ministerio de Hacienda se trata de llantas y neumáticos, refrigeradoras, congeladores, aires acondicionados, pinturas, perfumes y productos de cuidado personal.

El Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) será la plataforma mediante la cual el Servicio Nacional de Aduanas recibirá, los días 27 y 28 de agosto, las ofertas por mercancías declaradas en abandono y que permanecen bajo custodia de la Aduana de Paso Canoas.

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Las mercancías fueron declaradas en abandono después de que las autoridades determinaran inconsistencias durante el proceso de importación y los responsables no presentaran una justificación válida para regularizar su situación.

Entre los productos que estarán disponibles se encuentran llantas y neumáticos para vehículos y motocicletas, refrigeradoras, congeladores, aires acondicionados, pinturas y recubrimientos, productos de perfumería, belleza y cuidado personal.

Entre los productos que se subastarán sobresalen las llantas para autos.

Podrán participar personas físicas y jurídicas que estén registradas en SICOP, cuenten con firma electrónica y cumplan con los requisitos no arancelarios establecidos en el aviso de la subasta.

Además, deberán pagar un anticipo equivalente al 25% del precio de las mercancías de su interés y enviar el comprobante correspondiente, de acuerdo con las condiciones establecidas para el proceso.

El mecanismo electrónico busca fortalecer la transparencia y los controles sobre este tipo de procesos. Las ofertas son anónimas, se generan comprobantes electrónicos por las compras y se verifica la situación tributaria de quienes participan.

A partir de estos controles se genera un expediente digital de acceso público, con el objetivo de mejorar la trazabilidad del proceso y brindar mayor seguridad jurídica.

Los recursos obtenidos mediante la subasta serán destinados a la Caja Única del Estado.

Las personas interesadas pueden consultar el detalle de cada mercancía, así como su precio y los requisitos para participar, en el aviso oficial de la subasta publicado por el Ministerio de Hacienda.