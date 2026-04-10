Finanzas

¿Qué sabemos hasta ahora de las emisiones de bonos locales en euros? Conozca sus características y riesgos

EscucharEscuchar
Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El Ministerio de Hacienda logró captar €2.000 millones en bonos locales en menos de tres meses, pero los recursos provinieron del mercado internacional.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Bonos en euroseurobonosHaciendaDiversificación de mercadosdeuda
Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.