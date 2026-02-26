Finanzas

Análisis: El tipo de cambio se desploma en Costa Rica y no hay mucho que se pueda hacer

Por Sergio Morales Chavarría

La tendencia es clara: el precio del dólar en Costa Rica se desploma. Este 25 de febrero se podía conseguir en los bancos o cooperativas a ₡480, un valor nunca visto en las últimas dos décadas.








tipo de cambiodólarBanco Central
Sergio Morales Chavarría

Tiene más de 20 años de laborar como periodista de El Financiero. Ha estado a cargo de temas de negocios, finanzas y macroeconomía. En los últimos años se ha desempeñado como editor de temas de política monetaria, indicadores económicos y la actividad comercial. Ha ganado premios de periodismo económico y estudiado el mercado de valores local.

