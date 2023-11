Aplicación de los fondos generacionales en el ROP demandará un trabajo más profundo de las operadoras de pensiones

La adopción de los fondos generacionales demandarán un “mayor trabajo de ingeniería financiera” por parte de las Operadoras de Pensión Complementaria (OPC), mencionó Rocío Aguilar, superintendenta de Pensiones, durante un foro presentado por El Financiero este 30 de noviembre.

Los fondos generacionales son un nuevo modelo que la Superintendencia espera que esté listo para finales del próximo año y que tiene como fin mejorar la tasa de reparto —lo que usted va a recibir como pensión— en el Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP).

Funciona de la siguiente manera: los aportes de los afiliados serán divididos en cuatro fondos distintos según la generación a la que pertenezcan, es decir, se les separará por edades. Dependiendo de la década a la que pertenezca el afiliado, la OPC le generará una estrategia de inversión acorde al riesgo adecuado para su generación.

“De parte de las operadoras va a existir un trabajo muchísimo más profundo de ingeniería financiera, porque van a tener que escoger para cada una de las generaciones la mejor combinación de riesgo y rentabilidad”, explicó Aguilar.

A las personas mayores se les aplicará una estrategia más conservadora, en la que se priorizará inversiones menos volátiles como los instrumentos de renta fija (bonos, por ejemplo), mientras que a las más jóvenes se les agregarán instrumentos más volátiles, pero con mayor potencial de crecimiento, como las acciones.

Actualmente todos los aportes caen en un solo fondo que se invierte con una misma estrategia sin importar la edad del afiliado.

La idea de este nuevo modelo es que las personas que ya están pensionadas o que están cerca de retirarse, tengan rendimientos más seguros, mientras que los afiliados que todavía les queda un largo camino hacia la pensión puedan aprovechar instrumentos de mayor potencial al mismo tiempo que se minimizan los impactos de tormentas de corto plazo.

“Está pensado en cómo le mejoraremos la tasa de reemplazo”, dijo Aguilar.

Los cuatro fondos se separarán según la década en la que nació cada persona desde los setenta hasta los años 2000. Conforme pase el tiempo se agregarán y quitarán décadas. Sin embargo, si una persona desea que sus recursos se inviertan en instrumentos menos volátiles, podrá cambiarse —cada cinco años— al siguiente fondo más cercano aunque su edad no corresponda, pero solo podrá hacerse el traslado hacia fondos más seguros y no hacia fondos más riesgosos. Es decir, una persona nacida en los ochenta podrá pasarse al fondo de los nacidos en los setenta, pero no al de los noventa.

“Se está poniendo esa regla para proteger a las personas que quizás por ver cifras más alegres vayan a incurrir en un mayor riesgo”, mencionó Aguilar.

Héctor Maggi, gerente de la OPC de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), y quien también participó en el foro, mencionó que en este tipo de fondos el afiliado no se mueve de su canasta generacional —a menos que lo pida—, sino que el portafolio se adapta según avanza la edad. Esto quiere decir que no es necesario liquidar las inversiones para adecuar la estrategia, sino que con los nuevos aportes, conforme envejece, se compran activos menos volátiles.

“Esa es la ventaja de este modelo, no hay venta de activos, salvo que haya una oportunidad de mercado, pero el portafolio no tiene que salir a vender para acomodarse a la edad, sino que a medida de que se va corriendo la edad, el portafolio se va ajustando, eso es lo que nos toca diseñarle nosotros (las OPC) a cada uno de esos fondos”, explicó Maggi.

“Cada operadora haría una asignación estratégica de inversiones para cada uno de los fondos. Van a haber retos en materia de liquidez, hoy día los aportes que hace una persona joven pueden servir para pagar la pensión de alguien que está retirado, pero ahora (cuando entren a regir los fondos generacionales) cada uno de los fondos va a manejar su propia liquidez”, agregó Aguilar.

Las comisiones, por su parte, no se aumentarán para la aplicación de este nuevo modelo, confirmó la superintendenta. La propuesta de fondos generacionales actualmente se encuentra en consulta pública.