Así participó y votó Rodrigo Chaves en sesión del Banco Central

El actual ministro de Hacienda y recién expresidente de la República, Rodrigo Chaves, participó el jueves 21 de mayo de 2026 en la sesión de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) donde se discutieron y votaron posibles cambios en la Tasa de Política Monetaria (TPM).

Si bien se acordó mantener sin cambios este indicador, actualmente en 3,25%, la presencia y emisión de voto de un jerarca del Ministerio de Hacienda sobre las decisiones que toma la autoridad monetaria no es común. De hecho, del anterior ministro de la institución, Nogui Acosta, no se registran participaciones según las actas disponibles a la fecha.

Entonces, ¿qué permitió a Rodrigo Chaves sentarse en la mesa con la Junta Directiva y ser parte de la votación?

La Ley Orgánica del Banco Central (9670) establece que la Junta Directiva esté integrada por el presidente del Banco, el ministro de Hacienda (con voz, pero sin voto) y seis directores nombrados por el Consejo de Gobierno y ratificados por la Asamblea Legislativa.

Desde 2019, dado que el sexto director no ha sido nombrado, se mantiene un transitorio que conserva al ministro de Hacienda con derecho a voto y contándolo para cuórum.

Los seis directores, entre ellos el sexto creado por la reforma, son designados por el Consejo de Gobierno y después ratificados por la Asamblea Legislativa dentro de un plazo de 30 días naturales. En caso de que la Asamblea no se pronuncie sobre la propuesta del Gobierno, el nombramiento se ratifica de manera automática.

El 8 de junio, Rudolf Lücke, exministro de Hacienda, y Max Soto, economista hasta hace poco miembro de la misma Junta como su vicepresidente, fueron propuestos para ocupar las vacantes.

Esto significa que se está a la espera del pronunciamiento de la Asamblea para integrarse. Entretanto, Chaves mantiene su permiso para participar y votar.

El voto de Chaves

Según consta en el acta pública de la sesión del 21 de mayo de la Junta Directiva, el ingreso del jerarca a la sesión ordinaria se registró de manera tardía, a las 12:06 p.m., específicamente durante la discusión del octavo artículo enfocado en la revisión de la Tasa de Política Monetaria.

No obstante, la Secretaría dejó constancia de que el ministro participó de forma íntegra en una reunión técnica de trabajo previa, la cual se extendió desde las 9:00 a.m. hasta las 11:17 a.m.

La intervención de Chaves fue concisa y se alineó con el consenso técnico establecido por la División Económica. Argumentó que su posición de no cambiar la TPM se fundamentaba en la cautela macroeconómica a tener en cuenta, de acuerdo con el contexto internacional del momento.

“Mi posición es de apoyo a la propuesta de la Administración; voto positivamente en ese sentido, en vista de los aspectos ya discutidos y la necesidad de mantener prudencia ante un escenario de incertidumbre, no un escenario donde los riesgos puedan estimarse con ningún grado de razonabilidad o precisión”, aseveró textualmente durante su turno de palabra.

Al momento de oficializar su postura, el jerarca emitió su voto afirmativo, junto al aval unánime, para sostener la TPM en un 3,25% anual.

Aunque el contexto normativo transitorio le permitió ocupar la silla y ejercer el voto, su participación transcurrió bajo un perfil bajo y de respaldo a las proyecciones financieras del Central.

Según comentó Chaves a La Nación el 25 de mayo, en adelante, “asistirá las veces que sea necesario” a las sesiones de la institución.