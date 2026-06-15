Finanzas

Así participó y votó Rodrigo Chaves en sesión del Banco Central

El expresidente y actual ministro de Hacienda intervino en sesión que mantuvo la TPM en 3,25%, amparado en una disposición transitoria que le otorga ese derecho

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Por Marcia Solano Miller

El actual ministro de Hacienda y recién expresidente de la República, Rodrigo Chaves, participó el jueves 21 de mayo de 2026 en la sesión de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) donde se discutieron y votaron posibles cambios en la Tasa de Política Monetaria (TPM).








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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