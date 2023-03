Así puede solicitar la firma digital para móviles que se emite en Costa Rica

La firma digital para móviles se emite en Costa Rica, “por lo menos”, desde hace seis meses, según Carlos Melegatti, director de la división de sistema de pagos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Entre los requisitos para obtener la firma digital en el móvil están ser mayor de edad y tener un celular que cuenta alguno de los siguientes sistemas operativos: iPhone: 13 o superior; Android: 8 o superior; o Huawei: 8 o superior.

La firma digital para utilizarla en el celular tiene un valor de emisión de ¢5.000 y una vigencia de cuatro años.

Las personas que cuentan con la firma digital emitida en una tarjeta física (la cual requiere conectar el lector de firma digital a su computadora e ingresar la tarjeta en este dispositivo) pueden emitir, por su propia cuenta, la firma en sus móviles.

“Sin importar la entidad, vos bajás el app (de Gaudi Móvil) como vos ya tenés la tarjeta de firma digital (...) vos mismo te generás la firma digital en el móvil. Es bajar el app y seguir los pasos que el app te pide y en término de dos, tres minutos te generaste vos mismo la firma digital en tu móvil muy práctico, muy rápido”, puntualizó Melegatti.

A vos la tarjeta de firma digital te la emitieron por cuatro años pero vos ves al tercer año de la tarjeta de firma que solo te falta un año, podés emitirte la firma en el móvil y esa firma (digital en el móvil) te dura cuatro años más. — Carlos Melegatti, director de la división de sistema de pagos del Banco Central de Costa Rica

Según el reporte de emisión de certificados de firma digital (en tarjetas físicas) en personas físicas, disponible en el sitio web de la autoridad monetaria, en 2022 se emitieron 87.677 certificados de firma digital. En 2023 la cantidad registrada, hasta la 1:26 p. m. del 4 de marzo, era 14.874.

Ahora bien, quienes no tienen la tarjeta de la firma digital y quieren obtener la herramienta en su móvil deben sacar cita en la oficina de registro autorizada para hacerlo; en este momento solo lo está la del Banco Central.

Por esta razón es que Melegatti informó que no le han hecho “mucha bulla” a la firma digital para el móvil, pues a su criterio no tiene sentido que las personas que la deseen para utilizarla desde los celulares, y no poseen la tarjeta de la firma digital, tengan la única opción de trasladarse hasta las oficinas del BCCR en San José.

Por ahora, la demanda de firma digital para el móvil es baja.

“Queremos hacerle mucha bulla cuando ya se pueda ir a cualquier oficina en (distintos) lugares del país (...) Cuando ya tengamos preparadas las oficinas ahí sí vamos a hacerle mucho más escándalo”, explicó el funcionario de la autoridad monetaria.

Ante esto, el director de la división de sistema de pagos del Banco Central detalló que en cuestión de tres meses esperan que las oficinas de registro de las entidades autorizadas para emitir la tarjeta de la firma digital puedan también emitir la firma para los celulares, pues se debe modificar el Reglamento del Sistema de Pagos para que esto ocurra.

“El reglamento nos permite a nosotros emitir directamente en la oficina nuestra, pero no en las oficinas bancarias, por eso estamos haciendo el cambio (en el reglamento) para que también las oficinas bancarias puedan hacerlo”, comentó Melegatti.

“Eso es que la Junta Directiva me permita llevarlo, si no tiene temas más importantes es cuando se pasa en consultas, los bancos todos respondan a tiempo (...) Creemos que tres meses podría ser. La idea es hacerlo lo antes posible para poder masificar esta emisión”, agregó.

La infraestructura tecnológica la tenemos lista ya desde hace mucho tiempo solo que estamos modificando el reglamento y esos procesos son procesos de consulta, llevan un poquito más de tiempo, son más lentos. Pero apenas cambiemos el reglamento, ya vamos a poder emitir (la firma digital para el móvil en las oficinas de las entidades autorizadas). — Carlos Melegatti, director de la división de sistema de pagos del Banco Central de Costa Rica

Según Carlos Melegatti, director de la división de sistema de pagos del Banco Central, alrededor de 500.000 personas en Costa Rica tienen tarjeta de firma digital. (Jose Cordero)

Firma digital en móvil si ya cuenta con una tarjeta

De acuerdo con un tutorial disponible en el sitio web del Banco Central, para gestionar la firma digital en el móvil deberá, como primer paso, descargar la aplicación de Gaudi Móvil en su celular.

Luego tiene que leer el acuerdo de suscriptor, es decir, el documento que establece todos los deberes y derechos que se adquieren al contar con un certificado de firma digital.

Además, el Banco Central en su sitio web expone que si el suscriptor posee firma digital en tarjeta vigente tiene que seguir los pasos que se solicitan para su registro y completarlos utilizando: su computadora, su tarjeta de firma digital y su móvil.

1. Cuando abra la aplicación de Gaudi le aparecerán los pasos que tiene que seguir para emitir la firma digital móvil: preregistro, registro y emisión.

2. Seleccione el tipo de identificación (cédula, Dimex o DIDI, según corresponda), escriba el número de identificación y continúe con la gestión.

3. Marque el círculo que aparece del lado de “Declaro bajo juramento que soy” y presione clic en “continuar”.

De esta manera ya se asoció, preliminarmente, su dispositivo.

4. Para continuar con el proceso debe ingresar a su computadora y darle clic derecho en el botón de Agente Gaudi. Posteriormente, debe hacer clic en el apartado del menú llamado “Consola”.

5. Una vez que lo hizo, seleccione la opción que dice “Emitir en el móvil” (aparece justo abajo del encabezado Firma Digital).

6. Digite el PIN de su firma digital y presione el botón “Firmar” si quiere seguir con el proceso de registro del dispositivo móvil.

7. Cuando le aparezca el listado de dispositivos móviles disponibles, seleccione el que usted quiere registrar; luego cuando la aplicación le indique que antes de comenzar la activación en su dispositivo tiene que confirmar los datos que le aparecen en la pantalla y firmar el proceso.

8. Digite el PIN para su acceso móvil con firma digital y firme el proceso.

9. Cuando el sistema reconoce que usted tiene una tarjeta de firma activa debe escanear con el celular el código QR que aparece en la pantalla de la computadora. Una vez que escanee ese código, dele clic en “cerrar”.

10. Cuando esté en el paso llamado “Emisión de Identidad y Firma Digital Móvil” tiene que realizar los pasos finales: definir el PIN, estar de acuerdo con el “acuerdo de suscriptor” y firmarlo, y realizar el pago del certificado.

Los certificados de firma digital también pueden ser emitidos en el móvil, con la facilidad y agilidad de utilizarse desde su dispositivo móvil. — Banco Central de Costa Rica

El Banco Central fue el que desarrolló la infraestructura tecnológica de acceso universal llamada Gestor de Autenticación Digital (Gaudi), la cual permite realizar una serie de funcionalidades relacionadas con la firma digital, entre ellas: firmar, sellar y validar documentos. (Jose Cordero)

Firma digital en móvil si no cuenta con una tarjeta

Si no tiene tarjeta de firma digital, lo primero que tiene que hacer es contactar a alguna de las oficinas de registro disponibles y agendar una cita. De momento la única oficina autorizada para emitir la firma digital en el móvil es la del Banco Central, la cual tiene un horario de lunes a viernes de 9:15 a. m. a 4:00 p. m.

Ahora, de acuerdo con un tutorial de la autoridad monetaria, previo a la cita deberá:

- Revisar que cumple los requisitos para su cita: documento de identidad vigente, en buen estado y el último emitido.

- Completar el preregistro en Gaudi Móvil: Para esto debe tener el app de Gaudi Móvil instalado en su celular. Una vez que descargó la aplicación tiene que ingresar a ella y cuando aparezca la pantalla de bienvenida dele clic en “continuar”.

En la siguiente pantalla, seleccione el tipo de identificación, escriba el número de identificación y continúe con el proceso.

Una vez realizado este paso tiene que validar que el nombre que aparece en la pantalla es el suyo; si es correcto y continúa con la gestión le aparecerá que completó el proceso de preregistro con éxito. “En este momento el móvil se encuentra inscrito en el sistema de firma digital y al acudir a una oficina de registro se mostrará disponible para la emisión de firma móvil”, indica un tutorial disponible en la página web del Banco Central.

- Leer el acuerdo de suscriptor previo a su cita.

El día de la cita recuerde presentarse a la hora establecida y:

- Presentar el documento de identidad.

- Tener el preregistro completo.

- Se le tomará una fotografía como parte del proceso de registro.

- Llevar una cuenta IBAN en colones para el cobro del certificado, el cual será realizado por usted mismo dentro de la aplicación de Gaudi Móvil. Cuando se haga el cobro, se activa el certificado para su uso.

- Completar los pasos finales en el app, cuando el Agente de Registro se lo indique:

1. Definir el PIN (aunque la recomendación es que ya haya determinado, con anterioridad, la clave numérica de entre seis y 14 dígitos que le quiere poner), el cual será utilizado cada vez que requiera realizar una firma o autenticación con su firma digital.

2. Aceptar el acuerdo del suscriptor. En caso de estar de acuerdo con las reglas adjuntas en el documento dele clic en “firmar” y luego indique el PIN que creó en el paso anterior.

En este momento ya se encuentra la firma digital móvil activa.