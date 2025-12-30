Finanzas

Así se movieron las tasas de los CDP en colones en 2025; lo que le habría generado una inversión a distintos plazos y meses

Le presentamos un repaso por la evolución de las tasas de los CDP en colones durante 2025 y el rendimiento que habría tenido una inversión realizada en distintos momentos del año con los premios más altos disponibles

Por Marcia Solano Miller

Durante 2025, las tasas de interés de los certificados de depósito a plazo (CDP) en colones, referenciadas a la Tasa Pasiva Negociada (TPN) del Banco Central de Costa Rica (BCCR), mostraron un comportamiento en su mayoría estable, con variaciones moderadas según el plazo y el mes, pero sin cambios abruptos en el rendimiento ofrecido al ahorro.








