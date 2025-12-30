Así se movieron las tasas de los CDP en colones en 2025; lo que le habría generado una inversión a distintos plazos y meses

Durante 2025, las tasas de interés de los certificados de depósito a plazo (CDP) en colones, referenciadas a la Tasa Pasiva Negociada (TPN) del Banco Central de Costa Rica (BCCR), mostraron un comportamiento en su mayoría estable, con variaciones moderadas según el plazo y el mes, pero sin cambios abruptos en el rendimiento ofrecido al ahorro.

Dichos certificados son instrumentos de ahorro que ofrecen las entidades financieras a cambio de que las personas o empresas mantengan su dinero invertido por un período determinado, que puede ir desde pocos meses hasta un año o más.

Durante ese tiempo, los recursos no se pueden retirar sin penalización, a cambio de una tasa de interés previamente pactada, lo que los convierte en una alternativa de bajo riesgo para quienes buscan rendimientos predecibles.

En Costa Rica, el rendimiento de los CDP en colones se refleja directamente en la Tasa Pasiva Negociada neta, un indicador que mide el promedio ponderado de las tasas de interés que las entidades financieras acuerdan con sus clientes para las nuevas inversiones a plazo.

Sin embargo, es importante señalar que incluye tanto a bancos públicos y privados como cooperativas, mutuales y financieras.

En los plazos más cortos, a tres meses, las tasas se movieron dentro de un rango acotado, entre 3,24% y 3,48%, con un ligero repunte en el primer trimestre y una tendencia ligera a la baja hacia el cierre del año.

Para los seis meses, el comportamiento fue similar, con tasas que oscilaron brevemente alrededor del 4,14% a 4,22%.

A nueve, se movió entre 4,60% y 4,97%: se fortaleció hacia la mitad de año antes de moderarse nuevamente en los últimos meses.

En el caso de un año plazo, las tasas se mantuvieron relativamente altas y estables, en su mayoría por encima del 5% y con un máximo cercano al 5,25% a mitad de 2025.

En términos generales, hubo una leve tendencia hacia la disminución. De hecho, entre enero y noviembre, todos los plazos tuvieron una baja de al menos un punto base. La más evidente es la de tres meses, que disminuyó diez.

Para Jorge Benavides, economista, el comportamiento estable responde a un tipo de cambio que se mantuvo sin sobresaltos durante el año, salvo un ajuste estacional de diciembre asociado a una mayor demanda de colones por pagos como aguinaldos, marchamos y consumo.

Bajo estas condiciones, “los CDP en colones resultan más atractivos que los denominados en dólares, al ofrecer mejores rendimientos y un entorno de continuidad que, incluso ante un cambio de gobierno, no mostraría variaciones relevantes al menos en el corto plazo”.

Desde el punto de vista de Adriana Rodríguez, economista y gerente de Acobo Puesto de Bolsa, el comportamiento bajista obedeció, principalmente, a la abundante liquidez del sistema financiero y a una competencia limitada por captar recursos en un contexto donde el crédito en moneda nacional avanzó a un ritmo moderado y el Ministerio de Hacienda operó con superávit, lo que redujo la presión sobre las tasas.

Las entidades con mayores premios a un año

Durante 2025, las tasas más altas de los certificados de depósito a plazo (CDP) en colones se concentraron en meses puntuales, con un protagonismo claro de algunas cooperativas que encabezaron la oferta de rendimientos a un año plazo.

En este ejercicio se tomó como referencia una inversión hipotética de ¢100.000, colocada en los momentos en que se registraron los mayores premios del año, a partir de la información recopilada de 14 entidades financieras.

Bajo ese supuesto, una inversión realizada en enero en Coopealianza, con una tasa anual de 6,14%, el próximo mes generaría alrededor de ¢6.140 en intereses.

En abril, Coocique ofreció un rendimiento de 6,24%, lo que se habría traducido en una ganancia aproximada de ¢6.240.

En junio, la misma entidad alcanzó el mayor nivel del año, con una tasa de 6,78%, equivalente a cerca de ¢6.780 en intereses.

Para octubre, Coocique volvió a liderar con un rendimiento de 6,57%, que habría permitido obtener alrededor de ¢6.570 adicionales sobre la inversión inicial.

¿Y a tres meses?

En el corto plazo, las tasas más altas de los CDP en colones también se concentraron en meses específicos del año, con Coope Ande y Coocique alternándose el liderazgo entre las entidades analizadas.

Una colocación de ¢100.000 realizada en enero en Coope Ande, con una tasa anual de 4,05%, habría generado cerca de ¢1.013 en intereses al finalizar el trimestre.

Ese mismo rendimiento se habría repetido en abril, cuando la entidad mantuvo la misma tasa.

En junio, Coocique ofreció el mayor premio del período, con un 4,18%, lo que se habría traducido en una ganancia aproximada de ¢1.045.

Para octubre, Coope Ande volvió a encabezar la lista con una tasa de 3,91%, equivalente a unos ¢978 en intereses.

Este 2025 dejó un panorama de estabilidad para el ahorro en colones, con tasas que variaron poco a lo largo del año y que mantuvieron a los CDP como una opción predecible para quienes priorizan seguridad sobre mayores riesgos.