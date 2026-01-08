Finanzas

¡Atención contribuyentes! Conozca los cambios en el pago de impuestos en Costa Rica para 2026 y evite multas

Si tiene dudas la principal recomendación es que se solicite ayuda de un contador para no incurrir en errores

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

A partir de enero de 2026, el Ministerio de Hacienda inicia la transición para eliminar varias declaraciones informativas anuales y sustituirlas por obligaciones de periodicidad mensual. El incumplimiento de estos nuevos requerimientos puede acarrear sanciones millonarias para los contribuyentes.








