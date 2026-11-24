El panorama económico de Costa Rica enfrenta nuevas presiones inflacionarias derivadas del encarecimiento internacional de los hidrocarburos.

En medio de un contexto de volatilidad global, el costo de abastecer al país de combustibles encendió las alertas de las autoridades del Banco Central de Costa Rica (BCCR), quienes midieron el impacto que estos factores externos tendrán sobre el costo de vida y las operaciones productivas a nivel nacional.

Desde la perspectiva macroeconómica, el ente emisor identificó que el alza sostenida en los márgenes internacionales de refinación actuará como un detonante ineludible para los precios internos.

Según los modelos de proyección del BCCR, discutidos por su Junta Directiva el 23 de octubre, este choque no se limitará a encarecer los productos en las estaciones de servicio, sino que generará un efecto de “segunda ronda” en la inflación, que impactará fuertemente los costos del transporte de carga, los pasajes de autobús y otros sectores productivos en los próximos meses.

¿Qué encontró el Banco Central?

En el Informe Mensual de Coyuntura Económica de octubre, el BCCR desglosó cómo los precios internacionales de los combustibles terminados golpean la economía local, impulsados por el indicador conocido como “3-2-1 crack spread”.

Este índice mide el margen que cobran las refinerías globales por transformar el petróleo crudo en productos listos para el consumo, específicamente en una proporción de dos barriles de gasolina y uno de diésel.

La razón por la cual el Banco Central rastrea un proceso industrial que no se realiza en Costa Rica radica en la estructura de los mercados globales: al importar hidrocarburos listos para su uso, el país asume inevitablemente el costo de la transformación industrial que las refinerías extranjeras aplican sobre la materia prima.

De acuerdo con el análisis del ente emisor, el precio final que Costa Rica paga en el mercado internacional suma al valor de la materia prima el costo de los transportes, los seguros y, de forma muy marcada, este margen de refinación.

Por lo tanto, el BCCR monitorea el indicador porque dicta el tamaño de la factura petrolera; si las refinerías extranjeras cobran más, el producto que ingresa a Costa Rica se encarece, traduciéndose en presiones inflacionarias. Traducido a cifras, el margen de refinación que el país pagó efectivamente en las importaciones de setiembre de 2026 alcanzó los $55,73 por barril. Este monto supera significativamente las estimaciones que el mismo BCCR proyectó en julio, de $30.

El papel de Recope

Ahora bien, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) argumentó, ante la consulta de este medio, que, al importar hidrocarburos ya terminados, no genera márgenes de refinación locales y que su margen de acción sobre el precio final es muy reducido.

De esta forma, la institución atribuye los incrementos inminentes a las cotizaciones internacionales y delega la responsabilidad de los ajustes en servicios públicos a las metodologías de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

La refinadora remarcó que los precios de los combustibles en Costa Rica responden estrictamente a las cotizaciones internacionales de los productos terminados, el tipo de cambio y los demás componentes de la metodología tarifaria vigente.

Por ello, señaló que, por ejemplo, las variaciones en las tarifas de autobús tienen sus propios mecanismos de regulación, y corresponde exclusivamente a la Aresep determinar cómo inciden estas alzas en los costos operativos del transporte público.

Para ilustrar su nivel de participación, Recope detalló que su labor operativa y de logística representa aproximadamente un 5% de la estructura del precio final.

Este porcentaje es incluso inferior al margen reconocido a las estaciones de servicio, que ronda el 7,8%. La mayor parte del precio final obedece a factores externos y tributarios: en la gasolina súper, el costo de adquisición internacional representa un 52% y el impuesto único a los combustibles un 34%; mientras que en el diésel 50, la adquisición abarca el 67% y el tributo un 19%.

“Esto significa que el margen de gestión de Recope sobre el precio final es limitado, pues la mayor parte de su composición responde a factores externos, como el costo internacional de los combustibles, el impuesto único y los márgenes de comercialización y distribución establecidos en la estructura tarifaria”, afirmó.

El BCCR advierte que el alto costo internacional para refinar combustibles generará presiones inflacionarias. Recope contradice esta posición. (Europa Press)

El alcance del efecto de “segunda ronda”

La transmisión de estos costos al resto de la economía sería gradual, puesto que los economistas del BCCR estiman que el incremento alcanzará su punto máximo de transferencia hacia otros bienes y servicios en un lapso de entre 9 y 11 meses.

Durante ese periodo, se espera que el choque petrolero le sume entre 1,6 y 1,7 puntos porcentuales a la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) excluyendo los combustibles.

El impacto castigará de forma asimétrica a los sectores donde la energía tiene mayor peso. Por ejemplo, el BCCR advierte que el transporte de carga será el sector más afectado, ya que los combustibles representan casi un 44% de sus insumos.

A este rubro le siguen el servicio de transporte terrestre de pasajeros, el servicio de taxis y la construcción de carreteras y vías férreas, todos posicionados entre las diez actividades económicas más expuestas a esta alza energética.