Banco Central advierte sobre posible sobreendeudamiento en créditos de consumo y tarjetas en Costa Rica

Aunque el sistema financiero mantiene niveles “adecuados” de solvencia y liquidez, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) advirtió que el aumento en la mora de los créditos de consumo y tarjeta de crédito podría estar arrojando muestras de sobreendeudamiento.

Esa conclusión se desprende del Informe Anual de Estabilidad Financiera 2025 publicado este martes 7 de abril por el BCCR.

Plazos de créditos de consumo se amplían. (Shutterstock/Shutterstock)

El análisis del Central encontró un repunte en los productos de esta categoría dirigidos al sector privado en los últimos años, lo que elevó su peso dentro de las colocaciones totales en el sistema bancario. En los últimos tres años los créditos de consumo y tarjetas elevaron su participación porcentual conjunta en 4,0 puntos porcentuales (p.p.) en colones y 2,7 p.p. en moneda extranjera.

Además del crecimiento, el Central también señaló un alargamiento en los plazos de estos créditos. La proporción de créditos a los que les faltan cinco años o menos para su vencimiento cayó: en moneda nacional pasó de 27,6% en 2022 a 23,3% en 2025 y en moneda extranjera de 38,2% a 20,6%. En la práctica, significa que las personas se endeudan por más años.

El indicador de mora mayor a 90 días y en cobro judicial se mantuvo como porcentaje de la cartera total alrededor de un 2%, nivel similar al de los últimos años. Sin embargo, sí se encontró un mayor deterioro en consumo y tarjetas con una mora cercana al 3% al cierre del 2025.

Ahora bien, la mora amplia del sistema rondó el 11% en los últimos dos años. Este indicador mide con mayor precisión el deterioro de la cartera crediticia. A nivel de monedas se observó un deterioro en colones. Para el sistema bancario nacional (SBN) pasó de un 10,5% a un 12,6% entre el cierre de 2023 y diciembre del 2025, mientras en el sector cooperativo aumentó de un 11,7% a un 13,8% en el mismo periodo.

En el caso del SBN el cambio fue impulsado por el saldo de mora y en las cooperativas por los créditos liquidados.

“Esto sugiere que el deterioro observado en esta cartera crediticia podría responder a problemas de sobreendeudamiento, en particular en los deudores de consumo y tarjetas de crédito”, determinó la institución en el texto.

En particular, el saldo de mora en moneda nacional aumentó interanualmente un 21,6% en 2024 y un 11,6% en diciembre de 2025, mientras que en moneda extranjera los incrementos fueron de un 9,6% y un 1,7% en esas mismas fechas. El repunte en colones se explicó principalmente por los créditos de consumo y tarjetas, mientras que en dólares se originó por el grupo homogéneo empresarial, seguido por consumo y tarjetas.

Entre otros puntos, el informe señala que el Sistema Financiero Nacional (SFN) mantuvo en los últimos años y durante 2025 condiciones adecuadas de solvencia y liquidez a pesar de los desafíos significativos que trajo consigo la pandemia de Covid-19, el incremento de las tasas de interés en 2022, los procesos de resolución de Coopeservidores y Desyfin en 2024, la incertidumbre internacional y conflictos geopolíticos.