Finanzas

Banco Central advierte sobre posible sobreendeudamiento en créditos de consumo y tarjetas en Costa Rica

Los créditos de consumo y tarjetas crecen a un mayor ritmo que el resto de préstamos. También se entregan a plazos cada vez mayores.

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Por Marcia Solano Miller

Aunque el sistema financiero mantiene niveles “adecuados” de solvencia y liquidez, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) advirtió que el aumento en la mora de los créditos de consumo y tarjeta de crédito podría estar arrojando muestras de sobreendeudamiento.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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