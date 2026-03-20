Banco Central anuncia salida de nueva moneda coleccionable de ¢25; vea dónde y cómo conseguirla

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció la salida al mercado de la nueva moneda coleccionable de ¢25, inspirada en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, uno de los principales símbolos religiosos y culturales del país.

La pieza forma parte de la serie “Sitios Emblemáticos de Nuestras Provincias” y estará disponible a partir del próximo 25 de marzo a través de entidades financieras autorizadas.

Su comercialización tendrá un límite de dos unidades por persona, con el objetivo de ampliar el acceso entre el público interesado.

El precio de cada moneda será de ¢9.050, tanto en su presentación en acrílico como en estuche.

En total, el BCCR pondrá en circulación 17.000 unidades coleccionables: 10.000 en acrílico y 7.000 en estuche.

En el reverso de la moneda destaca la imagen de la Basílica, acompañada de las leyendas “Provincia de Cartago”, “Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles” y el año de colección “2023”.

El anverso incluye las inscripciones “República de Costa Rica” y “Banco Central de Costa Rica”, además de elementos en alto relieve que facilitan su identificación al tacto.

Anverso y reverso de nueva moneda de colección. (BCCR)

La venta se realizará mediante bancos, cooperativas y otras entidades del sistema financiero, que definirán los puntos específicos de distribución y la cantidad disponible por sucursal.

Lista de entidades que distribuirán la moneda de colección de ¢25. (BCCR)

Adicionalmente, los Museos del Banco Central dispondrán de un lote limitado que será puesto a la venta en una fecha posterior, según comunicación oficial.

Junto a la edición coleccionable, el BCCR introducirá una versión de circulación regular de la moneda sin aplicación de color.

Esta comenzará a distribuirse gradualmente a partir del mismo 25 de marzo, como parte del proceso de renovación de monedas en el país.

La autoridad monetaria instó al público a facilitar el uso de estas nuevas piezas para acelerar su integración en el sistema de pagos y normalizar la disponibilidad de esta denominación en los próximos meses.