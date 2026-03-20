Finanzas

Banco Central anuncia salida de nueva moneda coleccionable de ¢25; vea dónde y cómo conseguirla

La moneda, con 17.000 unidades coleccionables, está inspirada en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles

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Por Marcia Solano Miller

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció la salida al mercado de la nueva moneda coleccionable de ¢25, inspirada en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, uno de los principales símbolos religiosos y culturales del país.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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