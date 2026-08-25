Finanzas

Banco Central aplicará reestructuración con un costo ¢1.500 millones al año. Sinpe es una de la áreas afectadas

El BCCR aprobó una reestructuración interna que creará 42 plazas nuevas

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Por Marcia Solano Miller
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La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) aprobó un plan de cambio organizacional compuesto por 12 propuestas de cambio organizacional.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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