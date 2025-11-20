Finanzas

Banco Central introduce nuevo contrato marco para operaciones con derivados financieros: ¿cuáles son las ventajas para el mercado?

El contrato servirá como base para la negociación entre intermediarios financieros y sus clientes, cuando transen derivados. Vea en qué consiste.

Por Fabiola Martínez Ortiz

Como un aporte al desarrollo del mercado financiero en el país, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) puso a disposición un contrato marco local estandarizado para operaciones con derivados financieros, el cual ya puede ser utilizado por las entidades que lo requieran.








