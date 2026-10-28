Finanzas

Banco Central: Investigación de Estados Unidos pone en pausa decisiones de inversión en dispositivos médicos

La investigación 232 en Estados Unidos mantiene en pausa parte de las nuevas decisiones de inversión de multinacionales de dispositivos médicos en Costa Rica

Por Marcia Solano Miller

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La investigación 232 en Estados Unidos tendría en pausa parte de las inversiones de multinacionales en el país. Así lo discutió la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) el pasado 23 de setiembre. Esta cautela la ve el BCCR como un freno para la inversión de dispositivos médicos, el principal producto exportador nacional.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.