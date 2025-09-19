Finanzas

Banco Central vuelve a reducir la Tasa de Política Monetaria: queda en 3,50%

La Junta Directiva del BCCR decidió reducir la TPM en 25 puntos base. Inflación regresaría al rango de tolerancia después de lo previsto.

Por Fabiola Martínez Ortiz

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) informó su decisión de reducir la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos base y ubicarla en 3,50% anual a partir de este 19 de septiembre.








