Finanzas

Banco Central y expertos debaten: ¿es momento de cambiar la meta de inflación del 3% en Costa Rica?

Economistas discuten si Costa Rica debe ajustar su meta de inflación y evalúan la eficacia de la política monetaria

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

Desde 2016, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) ha mantenido su meta de inflación en un 3%, con un punto porcentual de rango de tolerancia. Sin embargo, la dificultad de cumplir ese parámetro en años recientes trajo a la mesa la discusión sobre si debería optarse por un cambio.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Banco CentralinflaciónTPMmeta
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.