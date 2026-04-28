Banco Nacional cobrará saldo mínimo desde mayo 2026: vea el monto, excepciones y cómo evitar la comisión

El Banco Nacional iniciará el cobro de una nueva comisión a sus clientes físicos por el concepto de mantener un saldo mínimo en los distintos productos de captación financiera, una medida que entrará en vigencia a partir del primer día del próximo mes de mayo, según confirmó la entidad.

La comunicación sobre este cargo no se realizó mediante un aviso público o un comunicado de prensa general, sino que el Banco optó por insertar un breve texto informativo dentro de los estados de cuenta mensuales que remite de manera individual a todos sus usuarios regulares.

Este medio consultó a la oficina de prensa de la institución bancaria para obtener mayores detalles y conocer sobre las razones técnicas de la medida; sin embargo, al cierre de esta edición no se había recibido una respuesta de fondo al correo.

La norma exime del cargo de ₡2.500 a cuentas salario, ayudas sociales y a los adultos mayores. (MARVIN RECINOS/AFP)

El aviso en los reportes señala que: “Desde 1 mayo 2026 aplicará cargo por saldo mínimo si al sumar su saldo en cuentas, sobres y ahorro programado total menor a 25.000. Excepciones: menores de 25 años, adulto mayor, cuenta salario, jurídicas y ayudas sociales. Info www.bncr.fi.cr” (sic.)

Para aclarar la forma de aplicación del cobro, El Financiero contactó a la entidad por medio de su canal de WhatsApp de servicio al cliente. Allí, un representante de la entidad explicó la mecánica que utilizará el Banco para calcular la suma de los diferentes productos financieros del usuario:

“La información se adjuntó en los estados de cuenta de cada uno de los clientes, sin embargo, el cobro no se aplicará por cuenta, se realizará una sumatoria en todos los productos que mantengan con el BN y debe sumar un monto de ¢25.000 o más”.

La explicación continuó con las condiciones sobre el monto penalizado y las excepciones de este pago mensual, añadiendo elementos que complementan el escueto aviso original que se distribuyó de forma masiva en la correspondencia:

“Si es menos (al monto mínimo) se te cobraría una comisión de ¢2500. Entonces si mantiene otras cuentas con el BN o productos como sobres, ahorros, inversiones que sumen más o el monto de ¢25.000 no se le realizaría el cobro.” Así funcionará el nuevo sistema.

A pesar de la confirmación brindada y la notificación en los estados mensuales de los consumidores, el sitio web institucional del Banco todavía no refleja ninguna actualización relacionada con este cargo particular por concepto de saldos mínimos.

Durante una revisión del listado oficial de tarifas y comisiones que la institución financiera mantiene disponible en su plataforma digital para consulta del público, no fue posible ubicar referencias a la penalidad detallada en los estados de cuenta de los clientes.

Aplicación móvil del Banco Nacional. (Foto: Albert Marín)

La dinámica operativa de establecer montos mínimos para mantener los instrumentos financieros activos y sin costos asociados no es una práctica completamente nueva dentro del sistema bancario nacional, pues otras instituciones ya aplican condiciones semejantes a sus ahorrantes.

Diversas entidades bancarias, como el BAC, Banco Popular o DAVIbank cobran tarifas mensuales cuando el saldo de la cuenta de ahorros disminuye por debajo del límite establecido por mes.

La justificación habitual de las entidades financieras para implementar este tipo de cobros administrativos radica en la necesidad de cubrir los costos operativos que genera el mantenimiento de los registros informáticos y la gestión general de los fondos depositados a la vista.

Las personas excluidas del cobro, como los adultos mayores y los titulares de cuentas planillas, deberán vigilar que la categorización de sus productos ante la entidad bancaria sea la correcta, para evitar deducciones automáticas no correspondientes durante los próximos meses.