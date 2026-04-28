Finanzas

Banco Nacional cobrará saldo mínimo desde mayo 2026: vea el monto, excepciones y cómo evitar la comisión

El Banco Nacional activará un cargo mensual para clientes que no alcancen el saldo requerido y aplicará la medida por suma de productos, no por cuenta individual

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

El Banco Nacional iniciará el cobro de una nueva comisión a sus clientes físicos por el concepto de mantener un saldo mínimo en los distintos productos de captación financiera, una medida que entrará en vigencia a partir del primer día del próximo mes de mayo, según confirmó la entidad.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Banco Nacionalsaldo mínimocomisiones bancariascomisionestarifas
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.