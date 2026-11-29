El Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) puso a la venta seis vehículos de sus bienes adjudicados para quienes están interesados en comprar una de estas opciones de segunda.

El conjunto mezcla sedanes y vehículos de carrocería más alta, con motores de gasolina y también con propuestas eléctricas. La mayoría es de fabricación reciente y solo uno se aparta de la tendencia por su antigüedad. Entre las marcas hay nombres conocidos y otros que han ganado terreno en el mercado nacional en los últimos años.

Lo que más llama la atención es el precio, pues algunos montos de venta quedan muy por debajo de lo que se esperaría para unidades de estos años, y en un caso el descuento llega a la mitad del avalúo. Estos son los seis vehículos.

Kaiyi X3 2024

Es un automóvil blanco de cuatro puertas y techo duro, modelo 2024, de uso particular, con espacio para cinco pasajeros y tracción 4x2. Su motor de gasolina de 1.500 c.c. y cuatro cilindros entrega 87 kW de potencia, y va acompañado de transmisión automática.

Cuenta con marchamo 2026 pero no tiene revisión técnica, un trámite que el nuevo propietario deberá resolver. El valor de Hacienda es de ¢8,5 millones, cifra que debe verificarse en el marchamo por si hubiera actualizaciones.

El Banco lo describe como un vehículo usado en buen estado y sin gravámenes. Su avalúo es de ¢6,3 millones, pero con el descuento máximo de 50% se ofrece en ¢3,2 millones, el precio más bajo de todo el remate.

KAIYI, modelo X3, año 2024. (Banco Popular)

Hyundai Accent 2019

Es el veterano del grupo, un sedán azul de cuatro puertas, uso particular y capacidad para cinco personas, con tracción 4x2 y transmisión automática.

Lo mueve un motor de gasolina de 1.600 c.c. y cuatro cilindros que alcanza los 120 kW, la mayor potencia entre los modelos a gasolina de la lista. Tiene marchamo 2026 y revisión técnica 2026, de modo que sus trámites están al día. Su valor de Hacienda es de ¢7,2 millones.

Se encuentra en buen estado y no registra gravámenes. Su avalúo de ¢7,6 millones baja con un descuento de 45% hasta los ¢4,2 millones, pero solo recibe ofertas de contado.

Hyundai Accent 2019. (Banco Popular)

BYD Yuan Pro EV 2023

Este BYD blanco, de carrocería todo terreno, cuatro puertas, techo duro y cabina sencilla, nació en 2023 y tiene capacidad para cinco pasajeros, tracción 4x2 y transmisión automática. Está inscrito en el Registro Nacional, con marchamo 2026 y revisión técnica vigente hasta 2027. El valor de Hacienda es de ¢11,1 millones.

El vehículo está usado pero en buen estado y no registra gravámenes. De un avalúo de ¢6,8 millones pasa a ¢4,7 millones tras un descuento de 30%, sin cuota aproximada y solo para pago de contado.

BYD Yuan Pro EV 2023. (Banco Popular)

BYD Yuan Pro GS 2025

Es la unidad más reciente de la marca en este remate, un todo terreno azul de cuatro puertas, modelo 2025, para cinco pasajeros y con tracción 4x2.

Funciona con un motor eléctrico de 130 kW y transmisión automática. Tiene marchamo 2026 y revisión técnica hasta 2028, el vencimiento más lejano de la lista, y su valor de Hacienda es de ¢14,7 millones.

Se encuentra en buen estado y sin gravámenes. Su avalúo de ¢7,5 millones se reduce en 30% hasta ¢5,3 millones y solo de contado.

BYD, estilo YUAN PRO GS, año 2025. (Banco Popular)

GAC GS3 GS 2024

Es un todo terreno de cuatro puertas, modelo 2024, con capacidad para cinco pasajeros, tracción 4x2 y transmisión automática.

Su motor de gasolina de 1.500 c.c. y cuatro cilindros desarrolla 84 kW de potencia. Tiene marchamo 2026 y revisión técnica vigente hasta 2028. Su valor de Hacienda asciende a ¢11,8 millones.

Está en buen estado y no tiene gravámenes. Su avalúo de ¢9,8 millones se rebaja 30% y queda en ¢6,9 millones, sin cuota aproximada y solo para pago de contado.

GAC GS3 GS 2024. (Banco Popular)

Chery Tiggo 4 Pro 2025

Cierra la lista este todo terreno negro de cuatro puertas, modelo 2025, para cinco pasajeros, con tracción 4x2 y transmisión automática.

Su motor de gasolina de 1.500 c.c. y cuatro cilindros rinde 85 kW, y sus trámites incluyen marchamo 2026 y revisión técnica hasta 2027. El valor de Hacienda es de ¢14,3 millones.

Se encuentra en buen estado y no registra gravámenes. Su avalúo de ¢9,9 millones baja 30% hasta ¢6,9 millones, el monto más alto del remate, también sin cuota aproximada.

Chery Tiggo 4 Pro 2025. (Banco Popular)

Los seis vehículos se encuentran en el parqueo del edificio de oficinas administrativas del Banco Popular, en La Uruca, San José, contiguo al Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Los precios publicados ya incluyen el descuento, y cada unidad se vende en las condiciones en que está, con base en el avalúo y los datos del Registro Nacional.

El Banco pide a los interesados leer las advertencias del perito en los apartados “Descripción del Vehículo” y “Observaciones” del avalúo, y recomienda llevar un mecánico de confianza a la revisión, pues quien compre asume los arreglos necesarios y libera a la entidad de reclamos futuros.

Las multas fijas de la Ley de Tránsito deben consultarse en Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica (Cosevi) y las paga el comprador. Además, las visitas se coordinan previamente con el personal del Banco.