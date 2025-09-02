Finanzas

BCR presenta acción legal contra una orden de la Sugeval: sigue la discusión por el Parque Empresarial del Pacífico

El Banco de Costa Rica (BCR) busca evitar una orden de la Sugeval vinculada al parque empresarial, que pertenece a un fondo inmobiliario. Hay $70 millones en juego.

Por Fabiola Martínez Ortiz

El Banco de Costa Rica (BCR) presentó una acción legal contra una orden administrativa de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), en la cual se solicita ejecutar una serie de acciones relacionadas con el Parque Empresarial del Pacífico (PEP), ubicado en Puntarenas.








