Finanzas

BCR Valores intermedia colocación transfronteriza de $15 millones para firma de Guatemala

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Una colocación de bonos de $15 millones por un período de 10 años facilitó BCR Valores a la firma Latin American Kraft Investments Inc. (LAKI) de Guatemala.








