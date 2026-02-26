BCR Valores intermedia colocación transfronteriza de $15 millones para firma de Guatemala

Una colocación de bonos de $15 millones por un período de 10 años facilitó BCR Valores a la firma Latin American Kraft Investments Inc. (LAKI) de Guatemala.

La entidad sirvió como intermediario regional, conectando a emisores extranjeros e inversionistas institucionales y cumpliendo con la regulación costarricense.

“El perfil del inversionista que buscan es principalmente institucional debido, sobre todo, al plazo (10 años); sin embargo, en un futuro podría expandirse a otros clientes”, aseguró Vanessa Olivares, gerente general de BCR Valores.

Una operación transfronteriza implica que el emisor tiene vínculo o base en otro país (en este caso, Guatemala), pero la colocación se canaliza a través del mercado de valores costarricense.

La dinámica de colocación de LAKI en el país ha sido acelerada durante los primeros meses del 2026.

En enero, la firma concretó su primera emisión en el mercado costarricense.

Posteriormente, la compañía dio continuidad a su estrategia con nuevas captaciones, incluyendo una transacción por $3 millones efectuada en febrero y la ya mencionada colocación transfronteriza de $15 millones, todas bajo la intermediación de BCR Valores.

En diciembre de 2025, LAKI se incorporó al mercado de capitales de Costa Rica tras la autorización de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) para la oferta pública e inscripción de su Programa de Bonos Corporativos por hasta $100 millones, cuya gestión de anotación en cuenta es realizada por InterClear.

Un precedente regulatorio

La operación de LAKI con Guatemala sienta un precedente operativo y regulatorio de que, a través de la plaza bursátil costarricense, se pueden canalizar recursos foráneos y generar valor sostenible tanto para emisores regionales como para los inversionistas institucionales locales.

“Para BCR Valores, la intermediación de estas transacciones evidencia la capacidad del mercado costarricense para acompañar a emisores nuevos, estructurar soluciones eficientes y facilitar el acceso a inversionistas extranjeros bajo estándares operativos y de custodia armonizados, cuya gestión de anotación en cuenta es realizada por InterClear”, concluyó Vanessa Olivares, gerente general del BCR Valores Puesto de Bolsa.