Bernardo Alfaro, gerente general del Banco Nacional, sobre faltante de dinero: ‘El banco no descansará hasta que la investigación llegue a las últimas consecuencias’

LEA MÁS: Faltarían ¢3.294 millones en el Banco Nacional: entidad interpone denuncia penal, suspende a cinco funcionarios y abre investigación interna

Queridos costarricenses como gerente general del Banco Nacional de Costa Rica les debo una sincera disculpa por la situación que estamos atravesando en estos momentos. Son tiempos difíciles para todos los que trabajamos, creemos y confiamos en esta institución. Debo reconocer que me duele, me entristece y me indigna.

— Bernardo Alfaro, gerente general del Banco Nacional