Bitcóin: la apuesta de Bukele sigue sin convencer a los salvadoreños

El bitcóin, la apuesta del presidente Nayib Bukele para dinamizar la economía salvadoreña, cumple este jueves dos años como moneda de curso legal en El Salvador, con un uso muy restringido, sin generar confianza en la población.

El 7 de setiembre de 2021 el bitcóin comenzó a circular legalmente en el país a instancias del mandatario. Bukele procuraba que las remesas desde el exterior fluyeran a menor costo, y que los salvadoreños, 70% de los cuales estaban al margen del sistema financiero, se bancarizaran masivamente.

Pero dos años después, “los objetivos que se perseguían [...] no se han conseguido, la gente casi no lo usa, no confía mucho” en el bitcóin, señala a la AFP el economista independiente Carlos Acevedo.

“El experimento no ha funcionado, vive un criptoinvierno”, agrega el expresidente del Banco Central de Reserva salvadoreño.

“Es un robo” Copiado!

A pesar de la alta popularidad de Bukele con su “guerra” contra las pandillas (90% de aprobación), el mandatario no ha logrado por ahora convencer a sus compatriotas de las bondades que le atribuye al bitcóin.

Al 71% de los salvadoreños considera que la criptomoneda “no ha ayudado en nada a mejorar su situación económica familiar”, según una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) divulgada en mayo.

En las calles de San Salvador es palpable el rechazo a esta moneda.

“Yo no veo ningún funcionamiento de ese dinero, simplemente es una propaganda. ¿Dónde está el beneficio? No hay beneficio. Es una mala inversión”, considera el vendedor de periódicos Juan Antonio Salgado, de 65 años, en diálogo con la AFP. “Es un robo”, señala al referirse a la cotización volátil de la criptodivisa.

“No hay confianza” Copiado!

Bukele confiaba en que las remesas familiares del exterior, que representan el 21% del PIB salvadoreño, llegarían masivamente en criptomonedas, pero eso no ocurrió.

Para canalizar las transacciones de bitcóin y el envío de remesas, el gobierno creó el sistema “Chivo Wallet”, pero solamente el 1% de los $4.710 millones de envíos de dinero del exterior entre familiares llegaron al país por medio de esa billetera digital entre enero y julio de este año, según el Banco Central de Reserva.

“Las personas en realidad no tienen confianza en una criptomoneda cuyo valor cambia de un momento a otro, y en el país la gente prefiere usar el dinero contante y sonante”, señala a la AFP la economista independiente Julia Martínez, exacadémica de la UCA.

Cuando Bukele introdujo el bitcóin la medida no cayó en gracia entre organismos multilaterales y fue cuestionada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que advirtieron sobre la alta volatilidad del activo.

¿”Bitcoin City”? Copiado!

Por el momento “no se puede hablar (de) que el gobierno fracasó” con el bitcóin, pues “su precio puede subir de un momento a otro y sería otro escenario”, reflexiona Acevedo.

En septiembre de 2021, cuando comenzó a utilizarse en El Salvador en paralelo al dólar, la criptomoneda rondaba los $45.000 y un par de meses después se empinó a $68.000.

Tras esa subida, Bukele, muy asiduo a las redes sociales, anunció con pompa en un acto en una playa su plan para construir la “Bitcóin City”, una ciudad próxima al Golfo de Fonseca que funcionaría con la energía térmica de un volcán.

El Salvador emitiría unos $1.000 millones en bonos en bitcóin para financiar la iniciativa. Todavía se desconoce cuando saldrán estos bonos al mercado internacional, y el proyecto urbanístico no ha avanzado.

Actualmente el bitcóin se cotiza a poco más de $25.500.

El gobierno salvadoreño ha dicho públicamente que ha comprado 2.381 bitcóin, sin revelar las cifras de lo invertido. La última compra fue efectuada el 30 de junio de 2022 cuando adquirió 80 bitcóin.

El 17 de noviembre de 2022 Bukele anunció que El Salvador compraría un bitcóin a diario, aunque el gobierno no ha revelado si eso ocurrió o no.

El economista independiente César Villalona explica a la AFP que el bitcóin “no existe en la economía local”, pues en El Salvador “todo” se paga en dólares: los salarios, los servicios y las compras en el comercio.

Otros ven posibilidades en esta criptomoneda.

José Francisco Ayala, youtuber de 38 años, afirma que el uso del bitcóin es un tema de “aprendizaje” y de saber usar la tecnología. “Vamos hacia adelante, no vamos hacia atrás. Conforme vayamos aprendiendo nos vamos a ir metiendo en ese ambiente”, asegura.